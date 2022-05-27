ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş yeni işini duyurdu

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Reyting Hamdi', 'Çocuklar Duymasın' ve 'Seksenler' gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New York'ta yaşamaya başladı.'OYUNCULUK DIŞINDA İŞ YAPMAYACAĞIM'Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Intagram'dan içerikler paylaşıyor. Erdem Baş, ABD'ye gider gitmez ise yeni işi için kolları sıvadı. Baş, ABD'de oyunculuk dışında bir iş yapmayacağını ve kendi mesleğini devam ettireceğini söyledi.TÜRKLER İÇİN TİYATRO OYUNU SAHNELEYECEKABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal meyda hesabından yeni hayatını ve işini anlatan Erdem Baş, 'ABD'de Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz' dedi.Oyunlarına başlayan Baş, Orlando'da sahneleyeceği Ormantik Komedi oyunundan bir görseli '29 Mayıs Orlando'da Ormantik Komedi oyunumuzla sahnedeyiz.. Çok heyecanlıyız' notuyla paylaştı.44 YAŞINDA BABA OLDUÖte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.