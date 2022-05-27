26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

ABD'de yaşayan bir arkadaş grubu, uzun bir süre sonra güzel bir tatile çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Eşlerini ve çocuklarını geride bırakarak tatile çıkacak arkadaşlar, 8 gün sürecek Yunanistan tatilini iple çekiyordu. Pandemi sebebiyle uzun süredir güzel bir tatil yapmamışlardı ve bu kafa dinlemeleri, deşarj olmaları için çok iyi bir fırsattı. Cheryl Lamphere'nin (43) de içinde olduğu arkadaş grubu, tatillerinin sorunsuz geçeceğini düşünerek yola çıktı. Yabancı bir ülkede olmanın bazı tehlikeleri beraberinde getirdiğinin farkında olan kadınlar kendilerini olası sorunlara hazırlamışlardı, ta ki o güne kadar.TATİLLERİNİ KABUSA ÇEVİRDİ3 Mayıs günü akşam saatlerinde gezmek için kaldıkları otelden ayrıldılar. Gezinti esnasında yerel lezzetleri tatmayı amaçlayan grup bu sebeple otelde yemek yemedi. Sahil kenarında bir restoranda yemek yemenin tatillerini daha da güzel hale getireceklerini düşünüyorlardı. Lamphere ve arkadaşları sahilde bir süre gezdikten sonra 'DK Oyster' isimli restoranda yemek yemeye karar verdi. Arkadaşlar restoranın girişinde bekledikleri sırada bir garsonun aşırı ısrarına dayanamayıp içeri girdi.Bir tatil beldesinde olduklarının farkındaydılar ve fiyatların normalden biraz fazla olacağını tahmin edebiliyorlardı. Garsondan menüyü istediklerinde de durumun tahmin ettikleri gibi olduğunu fark ettiler. Menüde yazan fiyatlar ortalama 32 dolar (yaklaşık 550 lira) civarındaydı. Çok aç olmayan arkadaş grubu yemekleri paylaşarak yemek için birer adet kalamar, ıstakozlu makarna, salata, ekmek ve bir şişe şampanya sipariş etti. Garsonlar siparişlerini getirdiğinde ise şaşkına döndüler. Küçük porsiyonlar istemiş olmalarına rağmen yiyebileceklerinden çok daha fazla yemek gelmişti. Kadınlar daha büyük şoku ise hesabı istediklerinde yaşadılar. 2 çeşit yemek, salata, ekmek ve bir şişe şampanya sipariş eden kadınlara bin 640 dolar (yaklaşık 26 bin 500 lira) tutarında hesap çıkarıldı.'BİR ANDA ETRAFIMIZI SARDILAR'İki çocuk annesi Cheryl Lamphere hesaba itiraz ettiklerinde restoran sahibi Dimitris Kalamaras ve garsonların kendilerini sıkıştırdığını belirtti ve bu durumun çok korkutucu olduğunu söyledi.'Restorandaki görevliler geldi ve bir anda etrafımızı sardı, en az beş kişi vardı. Neredeyse bize saldıracaklardı. Çok korkutucu bir durumdu çünkü 6 kadındık ve etrafımız 5 erkekle çevriliydi. Eklemeliyim ki hepsi siyah giyinmişti, bir tür mafya gibi görünüyorlardı.'ABD'de pazarlama müdürü olan Lamphere, restoran çalışanlarının bütün müşterilere benzer davranışlar gösterdiğini söyledi. Genç kadın garsonların müşterilere menüyü çok kısa süre gösterdiğini ve turistleri adeta zorla restorana aldıklarını da ekledi. Sipariş ettikleri yemeğin hesapta yazan fiyatı karşılamadığını belirten grup, ayrıca yemeklerin lezzet bakımından da o fiyata satılmasının doğru olmadığını savundu. Lamphere, 'Özel malzemeler kullanmaktan gurur duyuyorlar ama ıstakoz lezzetli değildi. Diğer her şey güzeldi ama ıstakoz muhtemelen şimdiye kadar yediklerim içinde en kötü olanıydı' dedi.'HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORLAR'Söz konusu olayın yaşandığı restoranın daha önce de birçok müşteri tarafından kötü yorumlarla anıldığı da ortaya çıktı. Teksas'ta yaşayan Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea da geçtiğimiz günlerde restoranı ziyaret ettiklerinde iki yengeç bacağı ve iki mojito için 641.15 dolar (10 bin 496 TL) ödemeye zorlandıklarını iddia etti. Brenda, kendisine ve kızına karşı kullanılan taktiklerin Lamphere'in anlattığı gibi geliştiğini söyledi. Brenda, 'Bu uzun zamandır devam ediyor ve sonunda birisi incinecek. Polisten, hükümetten ya da herhangi bir şeyden korkmuyorlar. Bence özellikle kadınları ve turistleri hedef alıyorlar. Polisi arayacağımızı söylediğimizde bize güldüler. Umurlarında bile değil' diye konuştu. Restoran hakkında polise şikayette bulunduğunu belirten Breda Moulton, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Moulton, seyahat acentesinin, avukatının ve yerel halkın işletmeyi kapatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.İNTERNET SİTESİ ŞİKAYETLERLE DOLURestoranın online seyahat acentesi hizmeti veren Tripadvisor adlı sitede bulunan sayfası, benzer durumlar yaşadıklarını iddia eden müşterilerin yorumlarıyla dolu. Müşteriler, garsonların aşırı ısrarcı olduğunu ve menü fiyatlarının belirsiz şekilde açıklandığını belirtiyor. Web sitesindeki olumsuz yorumlara cevap veren restoran yetkilileri ise fiyatların hizmet kalitesi sebebiyle yüksek olduğunu savundu ve bu konuda kimsenin politikalarını sorgulayamayacağını belirtip şunları söyledi:'Bizim gibi bir işletmeyi yönetmenin maliyetinin ne kadar büyük oluğunu açıklamaya çalıştık. Bugatti'ye neden pahalı arabalar sattıklarını sorar mısınız? Tüm lüks markalara yüksek fiyatların sebebini sormak ister misiniz? Daha ucuz ürün ve hizmetleri tercih edebilirsiniz. Tekel yok.'Tripadvisor yetkilileri de 500'den fazla olumsuz yorum alan restoran hakkında üzüntülerini dile getirdi. Bir site yetkilisi, “Bu kadar çok ziyaretçinin restoranda korkunç deneyimler yaşadığı için üzgünüz. Bu tarz durumlar yaşayan insanların yanındayız ve bu durumu engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sitemizin bu tarz işletmelerin ifşa edilmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz' açıklamasını yaptı.