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Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Thodex olayının ardından yeni bir kripto vakası daha yaşandı. Gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılan kripto para borsasının kullanıcıların hesaplarını kapatıp paralarına el koydukları belirlendi.

Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
Ekleme: 26.05.2022 - 10:55 Güncelleme: 26.05.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasında "Hesabınız alım satım işlemine kapatılmıştır" uyarısı ile karşılaşanların sayısı her geçen gün artıyor.

Mağdurlardan Yusuf Balcı, "Geçen sene şubat ayından mayıs ayına kadar işlemler yapıyorduk. Para yatırma, çekme, alım satım yapıyorduk. Hiç sıkıntı yoktu derken mayıs ayında birden hesabımızı kapattılar" dedi.

Ortada hukuki bir sürecin olmadığını belirten Avukat Derya Özyurt şunları söyledi: "Burada parayı yatırdıktan sonra, paranın miktarı üçe, dörde katlandığında siz sisteme girip paranızı nakite çevirmek, geri almak istiyorsunuz. Ama sistem bir bloke gösteriyor. Firmayla irtibata geçtiğinizde firma size paranızın savcılık kararıyla el konulduğunu, bu nedenle paranızı size ödenemeyeceğini bildiriyor. Ortada ne bir savcılık kararı var ne de hukuki bir süreç var."

'BİZİMLE ALAKASI OLMAYAN İTHAMLARLA TEHDİT EDİP PARAMIZA EL KOYDULAR'
Komisyonsuz işlemle müşteri çekiyorlar. Kurdukları referans sistemi sayesinde arkadaşlarını borsaya davet etmeye teşvik ediyorlar. Böylece kullanıcı sayıları da sisteme giren para da her geçen gün artıyor.

Mağdur Eren Yıldırım ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben arkadaşlarımı tabiiki de bu borsaya yönlendirdim. Komisyonsuz işlem vaat ediyorlardı. Fakat daha sonrasında benim ve arkadaşlarımın organize olarak iş yaptığını, organize suç örgütlüğü gibi alakası olmayan suçlamalarla, ithamlarla bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyip paramıza el koydular."

PARASINI ÇEKMEYENLER NE YAPABİLİR?
Yeni bir Thodex vakası yaşamaktan korkan yatırımcılar şikayetçi oldu. Bunun üzerine söz konusu kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Özyurt, mağdur olan vatandaşların bulundukları ikametlerin olduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına başvurarak nitelikli dolandırıcılıktan, güveni kötüye kullanma suçundan başvurularda bulunabileceklerini söyledi.
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