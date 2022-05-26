SOLOTÜRK Azerbaycan'da nefesleri kesti!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü'de Crystal Hall'da bugün başladı.2018'den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Bakü'de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.Festivalde Türk Hava Kuvvetlerinin helikopterleri gösteri yaptı.Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkan Natig Ritm Grubu gösteri düzenledi. Festivalin açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı.İşte SOLOTÜRK'ün uçuşundan nefes kesen kareler...