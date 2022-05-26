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Sıcaklıklar artıyor! Meteorolojiden '40 derece sıcaklık' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 12 derece üzerinde yükseliş göstermesi bekleniyor.

Ekleme: 26.05.2022 - 15:49 Güncelleme: 26.05.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar artıyor! Meteorolojiden '40 derece sıcaklık' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

4 İLE 12 DERECE ARASINDA YÜKSELECEK

Meteoroloji uzmanları milyonlarca vataNdaşın yaşadığı Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerine geleceğini belirtti.

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece üzerinde yükseliş gösterecek.

MGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.' ifadeleri yer aldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAFTA SONU UYARISI

Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen maksimum Sıcaklık haritasını da paylaştı. Buna göre cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 32 derece civarında olacak. İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 40 derece görülecek.

Pazar günü Aydın, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da ise 36 derece civarında olması bekleniyor.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi.
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