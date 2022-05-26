MGK Toplantısı Suriye operasyonu için toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek. MGK Toplantısı sonrası alınan kararlar bildiri şeklinde yayınlanacak. Dünya medyası da Suriye'ye operasyon yapılma ihtimali nedeniyle MGK Toplantısı'nı yakından takip ediyor. İşte MGK Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...SON DAKİKA: MGK TOPLANTISI SURİYE'YE OPERASYON GÜNDEMİ İLE TOPLANDIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Suriye'ye operasyon sinyali vermesi ile gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MGK toplandı. MGK Toplantısı'nda heyet, Suriye'deki gelişmeleri yakından inceliyor. Hazırlıklarda gelinen son nokta ele alınırken, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyonun detayları konuşuluyor.SURİYE'YE OPERASYON OLACAK MI?Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapılacak. Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetin aldığı kararlar yayınlanacak. Kararlarda Suriye'ye operasyon ile ilgili mesajın yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri, Yunanistan'ın provokasyonları, Ukrayna-Rusya savaşı, Pençe Kilit Harekatı'nda gelinen nokta başta olmak üzere detayların yer alması bekleniyor. Suriye'ye operasyon yapılıp yapılmayacağı bildiri ile belli olacak.SURİYE SINIRINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYORTürk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyon için hazırlıklarına hız verdi. MGK toplantısından çıkacak karar beklenirken, hareketlilik sürüyor.BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Erdoğan, konuşmasında Suriye'ye yeni bir operasyon için sinyali vermişti. Operasyonlar için sık sık, 'Bir gece ansızın' ifadesini kullanan Erdoğan, Kabine sonrası konuşmasında şunları söylemişti:Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.MGK TOPLANTISI SONRASI SURİYE'YE OPERASYON KARARI ÇIKARSA NASIL İLERLENECEK?MGK Toplantısı sonrası çıkacak karar merakla beklenirken, olası operayonun detaylarına SABAH ulaştı. Hazırlıklar hızla tamamlanırken, terörün kaynağından bitirilmesini planlayan harekatın önemli maddeleri şöyle:ABD'NİN ÇEKİLDİĞİ BÖLGEDEKİ TERÖR HEDEFLERİ ELE ALINACAKFırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak. Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekat özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak. Harekatla birlikte Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.SURİYE OPERASYONU İLE YÜZLERCE TERÖRİSTİN TEMİZLENMESİ PLANLANIYORHarekatın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekata etken maddelerin başında yer alırken, harekatla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI TAMAM! MGK KARARI İLE DÜĞMEYE BASILABİLİRMilli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceden Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının yaptığı operasyonel ve istihbarı çalışmaları göz önünde bulundurarak harekat için düğmeye basacak.HAVADAN VE KARADAN ÖZEL BİRLİKLERLE HAREKATOlası bir operasyon kararı sonrası askeri birlikler havadan ve karadan Suriye'nin kuzeyine ilerleyecek. Özel birlikler de Suriye'ye harekatta sahada olacak.YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLAR HAZIRTopçu birlikleri, Tank birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekatının ardından belirlenen hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak.HAVADAKİ KORUYUCU: SİHA'LARİHA ve SİHA'lar ise harekata büyük katkı sağlayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak.