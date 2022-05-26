  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'e bir kez daha kapıları kapattı, "NATO'ya üye olmak istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar." dedi. Çavuşoğlu, adaları silahlandıran Yunanistan'ı da uyardı, "Egemenlik tartışmasına açarız." dedi.

Ekleme: 26.05.2022 - 13:36 Güncelleme: 26.05.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere Ankara'ya gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine, Türkiye'nin endişe ve beklentileri net şekilde kapsayan belgeyi verdiklerini belirterek, 'Bir an önce üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atmalılar' dedi.

Filistin ve İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları 1960'dan beri silahlandırdığına değinerek bundan vazgeçilmemesi halinde egemenlik tartışması başlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, 'Son derece ciddiyiz blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Yunanistan'ın adımları Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor' ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız

Bakan Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

ÜYE OLMAK İSTİYORLARSA BU ADIMLARI ATACAKLAR

İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, 'Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir.' PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.


SİLAHLANDIRILAN ADALARDA EGEMENLİK TARTIŞMASI BAŞLAR

Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris barış anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun geçerli değil. Yunanistan adaları 1960'dan beri silahlandırdı, biz de 'bundan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar' dedik. Son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz. Çünkü şartlı verilen adalardır, Yunanistan buna uymazsa biz, bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Meseleyi, 'Türkiye yayılmacı politika izliyor, topraklarımızda gözü var' gibi boş sözlerle geçiştirmemek gerekir. Bu bir anlaşmayı açıkça ihlaldir. Yunanistan'ın attığı adımlar Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor. 'Fiiliyatta önemi yok, ne kadar silah koyarsa koysun' diyemeyiz. İhlali durdurmadıkları sürece peşinde olacağız.

İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMA TAKVİMİ

Büyükelçi atama konusunu (İsrail Dışişleri Bakanı) Lapid'in Türkiye ziyareti marjında değerlendireceğiz. En kısa zamanda geleceğini söyledi, henüz tarih belli değil.

İSRAİL-FİLİSTİN DİYALOGU

Cenin serbest ticaret bölgesinin kurulması için TOBB'un bir girişimi var. Atılacak adımları değerlendirdik. Filistin tarafında elektrik sıkıntısı olduğunu gördük. Bir firmamız güneş enerjisi yatırımı yapıyor ama daha fazla imkan var. Firmaları teşvik edeceğiz. Ukrayna savaşından dolayı hububat tedarikinde sorun olacağını görüyoruz. Rusya'dan tahıl alabileceklerini düşünüyorlar. Biz de sevkiyatına yardımcı olacağız. İsrail ile Filistin arasında diyalogun başlamasını istiyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Filistin, İsrail tarafıyla diyaloga hazır. Bakan Lapid'den de hazır olduklarını duymaktan memnun oldum.

MESCİD-İ AKSA

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması ayrıca iki devletli çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lapid iki devletli çözüme inanan bir siyasetçi, Türkiye olarak böyle bir sürece girilirse katkı sağlayabileceğimizi ve kalıcı barışın yolunun bu olduğunu söyledik.

İSRAİL GAZI İÇİN SEÇENEK TÜRKİYE

Enerji konusunu, Enerji Bakanları arasında görüşecek. İsrail gazı Avrupa'ya ihraç edecek miktara ulaşırsa bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğu söyledik. Türkiye olarak enerji güvenliği bakımından Rusya'dan gaz almama kararı olmadığı sürece sıkıntımız yok. Doğalgaza bağımlılığımızı da azaltıyoruz. Doğu Akdeniz konusunda ise Cumhurbaşkanımızın bir konferans teklifi vardı. İşbirliğine hazır olduğumuzu söyledik.

İSRAİL'İN SURİYE MERAKI

Suriye'de tek çözüm yolu siyasi. İsrail de nasıl bir çözüm olacağını merak ediyor. Esad yönetiminin beklentileri karşılamadığını, anayasa komisyonunun toplantılarında bunu gördüğümüzü söyledik. Suriyelilerin dönmesi için başlattığımız proje ve yerinden edilmiş insanlar için inşa ettiğimiz evler dahil 1 milyon Suriyelinin iskânı projesiyle ilgili de bilgi verdik.

Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TEMASLARI

Herkes herkesle görüşür ama bir siyasi planlama çerçevesinde olursa başka... Biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor.

ABD'YE:SADECE ANLAMAYIN GEREĞİNİ DE YAPIN

Barış Pınarı ve diğer harekat bölgelerinde Türkiye'ye yönelik tehdit artmaya başladı. Bu harekatları tehdidi ortadan kaldırmak için yaptık. Tehdit artıyorsa görevimiz de buna yönelik tedbir almaktır. ABD'liler de -NATO sürecinde de görüyoruz- 'Endişelerinizi anlıyoruz' diyor. Endişe gerçek. Sadece anlamayın, gereğini de yapın. ABD daha önce vardığımız mutabakat ve ortak açıklama ile birlikte bu bölgelerdeki terör örgütlerini sınırımızdan 30 km derinliğe indirme sözü verdi, tutmadı. Madem endişeyi anlıyorsun, o zaman temizle. Rusya da aynı şekilde… Onlarla da mutabakata vardık. Her iki ülkenin de bu noktada sorumluluğu var. Sonuçta bu olmadı ve son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak da elimiz kolumuz bağlı kalamayız. 'Ne zaman bize saldıracaklar' diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım.

MÜZAKERELERDE DURAĞANLIK VAR

Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde durağanlık var, hatta Ukrayna müzakereyi durduklarını söyledi. Sahada mücadele devam ediyor. Rusya'nın ele geçirdiği askerlerin ve Ukrayna'nın elindeki Rus askerlerin takası konusunda görüşmeler var. Ateşkes müzakereleri ise geri plana düştü. Öte yandan tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara çıkması hassas. Şimdilik güvenlik sebebiyle mümkün değil, Rusya için bu ürünlere yönelik uluslararası bir yaptırım yok ama gemilere dönük sigorta gibi yaptırımlar olduğu için bu konularda da temaslar sürüyor.

KİEV'DEKİ TÜRK ASKERİ UÇAKLARI

İki askeri uçağımız orada, bir sıkıntı yok bakımları da yapıldı. Havaalanında da mayınlar var. Ukrayna hava sahasının açılması önemli, bu olmadan uçakları riske atmak istemiyoruz. Şu an oradaki konumlarında da sıkıntı görünmüyor

KABİL HAVALİMANI İŞLETME SÜRECİ

Yer hizmetleri veren BAE'li bir firma var. O firmaya yer hizmetlerini verebileceklerine dair bilgi geldi. Biz Katar'la anlaştıktan sonra Taliban'la müzakereler yapıldı. Belli konularda anlaşma olmuştu; Taliban'ın şirkete yaptığı teklifler kabul edilebilir bulunmadı... Taliban'ın yaklaşımını doğru bulmadık. Bu bir prestij meselesi değil, zaruri bir konu değil… Taliban ile müzakere devam ediyor. 'Yer hizmetlerini verdik' açıklaması oldu, bunun mahsuru yok. Burada Taliban'ın bir karar vermesi gerek. Havalimanının açık olmasının kendilerine faydasını iyi idrak etmeleri lazım.
Piyasaların beklediği haber geldi! Faiz kararı açıklandı..
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası elinde patladı! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek
3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1915 olaylarının 'soykırım' kavramıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur
Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Bakan Kurum'dan fahiş fiyat artışlarına ilişkin açıklama
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak