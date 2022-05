Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere Ankara'ya gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine, Türkiye'nin endişe ve beklentileri net şekilde kapsayan belgeyi verdiklerini belirterek, 'Bir an önce üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atmalılar' dedi.Filistin ve İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları 1960'dan beri silahlandırdığına değinerek bundan vazgeçilmemesi halinde egemenlik tartışması başlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, 'Son derece ciddiyiz blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Yunanistan'ın adımları Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor' ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:ÜYE OLMAK İSTİYORLARSA BU ADIMLARI ATACAKLARİsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, 'Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir.' PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.SİLAHLANDIRILAN ADALARDA EGEMENLİK TARTIŞMASI BAŞLARYunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris barış anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun geçerli değil. Yunanistan adaları 1960'dan beri silahlandırdı, biz de 'bundan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar' dedik. Son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz. Çünkü şartlı verilen adalardır, Yunanistan buna uymazsa biz, bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Meseleyi, 'Türkiye yayılmacı politika izliyor, topraklarımızda gözü var' gibi boş sözlerle geçiştirmemek gerekir. Bu bir anlaşmayı açıkça ihlaldir. Yunanistan'ın attığı adımlar Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor. 'Fiiliyatta önemi yok, ne kadar silah koyarsa koysun' diyemeyiz. İhlali durdurmadıkları sürece peşinde olacağız.İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMA TAKVİMİBüyükelçi atama konusunu (İsrail Dışişleri Bakanı) Lapid'in Türkiye ziyareti marjında değerlendireceğiz. En kısa zamanda geleceğini söyledi, henüz tarih belli değil.İSRAİL-FİLİSTİN DİYALOGUCenin serbest ticaret bölgesinin kurulması için TOBB'un bir girişimi var. Atılacak adımları değerlendirdik. Filistin tarafında elektrik sıkıntısı olduğunu gördük. Bir firmamız güneş enerjisi yatırımı yapıyor ama daha fazla imkan var. Firmaları teşvik edeceğiz. Ukrayna savaşından dolayı hububat tedarikinde sorun olacağını görüyoruz. Rusya'dan tahıl alabileceklerini düşünüyorlar. Biz de sevkiyatına yardımcı olacağız. İsrail ile Filistin arasında diyalogun başlamasını istiyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Filistin, İsrail tarafıyla diyaloga hazır. Bakan Lapid'den de hazır olduklarını duymaktan memnun oldum.MESCİD-İ AKSAKudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması ayrıca iki devletli çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lapid iki devletli çözüme inanan bir siyasetçi, Türkiye olarak böyle bir sürece girilirse katkı sağlayabileceğimizi ve kalıcı barışın yolunun bu olduğunu söyledik.İSRAİL GAZI İÇİN SEÇENEK TÜRKİYEEnerji konusunu, Enerji Bakanları arasında görüşecek. İsrail gazı Avrupa'ya ihraç edecek miktara ulaşırsa bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğu söyledik. Türkiye olarak enerji güvenliği bakımından Rusya'dan gaz almama kararı olmadığı sürece sıkıntımız yok. Doğalgaza bağımlılığımızı da azaltıyoruz. Doğu Akdeniz konusunda ise Cumhurbaşkanımızın bir konferans teklifi vardı. İşbirliğine hazır olduğumuzu söyledik.İSRAİL'İN SURİYE MERAKISuriye'de tek çözüm yolu siyasi. İsrail de nasıl bir çözüm olacağını merak ediyor. Esad yönetiminin beklentileri karşılamadığını, anayasa komisyonunun toplantılarında bunu gördüğümüzü söyledik. Suriyelilerin dönmesi için başlattığımız proje ve yerinden edilmiş insanlar için inşa ettiğimiz evler dahil 1 milyon Suriyelinin iskânı projesiyle ilgili de bilgi verdik.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TEMASLARIHerkes herkesle görüşür ama bir siyasi planlama çerçevesinde olursa başka... Biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor.ABD'YE:SADECE ANLAMAYIN GEREĞİNİ DE YAPINBarış Pınarı ve diğer harekat bölgelerinde Türkiye'ye yönelik tehdit artmaya başladı. Bu harekatları tehdidi ortadan kaldırmak için yaptık. Tehdit artıyorsa görevimiz de buna yönelik tedbir almaktır. ABD'liler de -NATO sürecinde de görüyoruz- 'Endişelerinizi anlıyoruz' diyor. Endişe gerçek. Sadece anlamayın, gereğini de yapın. ABD daha önce vardığımız mutabakat ve ortak açıklama ile birlikte bu bölgelerdeki terör örgütlerini sınırımızdan 30 km derinliğe indirme sözü verdi, tutmadı. Madem endişeyi anlıyorsun, o zaman temizle. Rusya da aynı şekilde… Onlarla da mutabakata vardık. Her iki ülkenin de bu noktada sorumluluğu var. Sonuçta bu olmadı ve son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak da elimiz kolumuz bağlı kalamayız. 'Ne zaman bize saldıracaklar' diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım.MÜZAKERELERDE DURAĞANLIK VARRusya-Ukrayna müzakere sürecinde durağanlık var, hatta Ukrayna müzakereyi durduklarını söyledi. Sahada mücadele devam ediyor. Rusya'nın ele geçirdiği askerlerin ve Ukrayna'nın elindeki Rus askerlerin takası konusunda görüşmeler var. Ateşkes müzakereleri ise geri plana düştü. Öte yandan tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara çıkması hassas. Şimdilik güvenlik sebebiyle mümkün değil, Rusya için bu ürünlere yönelik uluslararası bir yaptırım yok ama gemilere dönük sigorta gibi yaptırımlar olduğu için bu konularda da temaslar sürüyor.KİEV'DEKİ TÜRK ASKERİ UÇAKLARIİki askeri uçağımız orada, bir sıkıntı yok bakımları da yapıldı. Havaalanında da mayınlar var. Ukrayna hava sahasının açılması önemli, bu olmadan uçakları riske atmak istemiyoruz. Şu an oradaki konumlarında da sıkıntı görünmüyorKABİL HAVALİMANI İŞLETME SÜRECİYer hizmetleri veren BAE'li bir firma var. O firmaya yer hizmetlerini verebileceklerine dair bilgi geldi. Biz Katar'la anlaştıktan sonra Taliban'la müzakereler yapıldı. Belli konularda anlaşma olmuştu; Taliban'ın şirkete yaptığı teklifler kabul edilebilir bulunmadı... Taliban'ın yaklaşımını doğru bulmadık. Bu bir prestij meselesi değil, zaruri bir konu değil… Taliban ile müzakere devam ediyor. 'Yer hizmetlerini verdik' açıklaması oldu, bunun mahsuru yok. Burada Taliban'ın bir karar vermesi gerek. Havalimanının açık olmasının kendilerine faydasını iyi idrak etmeleri lazım.