Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 5 yıldız birden...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un '2.5 aydır takımı izliyor' dediği Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi... Portekizli teknik adamın Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer listesi de ortaya çıktı. Jorge Jesus dünyaca ünlü 5 ismin kadroya katılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...Süper Lig'i 5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı ile kapatan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon transfer planlamalarına çevrildi.Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un katıldığı televizyon programında 4-5 transfere ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından bu isimlerin kim olacağı merak konusu oldu.BAŞKAN '4-5 TRANSFER' DEDİ! JESUS LİSTEYİ VERDİ!Jorge Jesus'un özellikle hücumcu bek talebi nedeniyle listede ilk sırada Arsenal'ın sol beki Nuno Tavares var.Portekizli hocanın Benfica'dan öğrencisi olan Tavares özellikle top tekniği ve hızıyla öne çıkıyor. Geçen sezon başında Flamengo'dan Arsenal'a transfer olan Tavares 22 maçta görev aldı.STOPERE PABLO MARİYine Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Pablo Mari de Arsenal'ın sözleşmeli oyuncusu...Bu sezonu İtalyan ekibi Udinese'de geçiren 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.Pablo Mari özellikle duran toplarda oldukça etkili bir isim olarak öne çıkıyor.KANAT BÖLGESİNE BEDAVA TRANSFER: ADNAN JANUZAJJesus'un top tekniği yüksek bir isim istemesinin ardından gündeme bonservisi elinde olan Adnan Januzaj da geldi.FORVETE ÇİFTE ADAY: SÖRLOTH & PUKKİJorge Jesus'un özellikle pivot ve mobil oyuncu tercihi nedeniyle gündemde ligi iyi bilen Sörloth ile Pukki ismi öne çıktı.İspanya'da kiralık olarak Real Sociedad forması giyen Sörloth, 44 maçta 8 gol, 1 asist üretti.Premier Lig'de Norwich City forması giyen Pukki takımı ile çıktığı 41 maçta 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı.32 yaşındaki Finlandiyalı forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. (A Spor)