Burcu Esmersoy'un günlük kazancı

1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un günlük kazancı ortaya çıktı.



Burcu Esmersoy'un günlük kazancı

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, hem aşkta kazanıyor hem de işte.



Yaz sonu sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un kazancı gündem oldu.



Reklam yağıyor

Bir ayda 7 markayla anlaşan güzel sunucu, ekranlara ara vermek zorunda kaldı. Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.



Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, bir giyim markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.



Güzlük kazancı

Yani güzel sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL kazandı. Ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.



