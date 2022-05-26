  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Esmersoy'un günlük kazancı

1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un günlük kazancı ortaya çıktı.

Ekleme: 26.05.2022 - 13:56 Güncelleme: 26.05.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin

Burcu Esmersoy'un günlük kazancı
Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, hem aşkta kazanıyor hem de işte.

Yaz sonu sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un kazancı gündem oldu.

Reklam yağıyor
Bir ayda 7 markayla anlaşan güzel sunucu, ekranlara ara vermek zorunda kaldı. Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.

Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, bir giyim markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.

Güzlük kazancı
Yani güzel sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL kazandı. Ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.

Piyasaların beklediği haber geldi! Faiz kararı açıklandı..
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası elinde patladı! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek
3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1915 olaylarının 'soykırım' kavramıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur
Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Bakan Kurum'dan fahiş fiyat artışlarına ilişkin açıklama
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak