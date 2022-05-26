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Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

Arjantin'in And Dağları'nda yapılan araştırmalarda, 86 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen uçan bir canlıya ait fosil keşfedildi. "Ölüm Ejderhası" olarak adlandırılan canlı, bugüne kadar keşfedilen en büyük uçan sürüngenlerden biri olarak literatüre girdi. Bilim insanları, Arjantin'in And Dağları'nda yaptığı araştırmada 86 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen uçan bir canlıya ait fosil keşfetti.

Ekleme: 26.05.2022 - 16:42 Güncelleme: 26.05.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhasıYüz milyonlarca yıldır yaşama ev sahipliği yapan gezegenimizde her geçen gün yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Bilim insanları, son olarak yayımladıkları yeni araştırmayla birlikte bugüne kadar keşfedilen en büyük uçan sürüngenlerden birini literatüre katmayı başardı.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

İlk olarak 2012 yılında Arjantin'in And Dağları'nda kalıntıları keşfedilen iki fosil, uzun araştırmalar sonucunda yeni bir tür olarak canlılar alemine katıldı.

Bilim insanları, keşfettikleri yeni canlıyı eski Yunan dilinde ölüm ve ejderha anlamına gelen 'Thanatosdrakon amaru (Ölüm Ejderhası)' şeklinde tanımladı.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

86 MİLYON YIL ÖNCE YAŞIYORDU
'Teruzor' hayvan grubunun en son üyesi olan yeni türden keşfedilen iki fosil, yapılan incelemelere göre günümüzden 86 milyon yıl öncesinde yaşıyordu.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

Bu tahmini tarih, günümüzde Meksika'nın Yucatan yarımadası sınırında gerçekleşen asteroid çarpmasından 20 milyon yıl öncesine işaret ediyor. Bu asteroid çarpmasıyla birlikte gezegenimizdeki yaşamın dörtte üçünün yok olduğu tahmin ediliyor.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

Fosiller çıkarıldıktan sonra yapılan çalışmalar, her iki fosilin de sırasıyla 7 ve 9 metre kanat açıklığına sahip olduğunu gösterdi.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

Söz konusu sürüngenin kuşların evriminden önce tarih öncesi çağlarda avlanmak ve uçmak için kanatlarını kullanan ilk yırtıcı olduğuna inanılıyor.

Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen keşfedildi: Ölüm ejderhası

Fosillerin bir çift olarak keşfedilmesiyse bu türün gruplar halinde yaşadığının kanıtı olarak yorumlanıyor.
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