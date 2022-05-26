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Bakan Karaismailoğlu: Bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltiyoruz

Amasya’nın Taşova ilçesinde Doğu mahallesiyle Sanayi mahallesini birbirine bağlayacak köprünün açılışı Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu‘nun katıldığı törenle gerçekleşti.

Bakan Karaismailoğlu: Bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltiyoruz
Ekleme: 26.05.2022 - 14:44 Güncelleme: 26.05.2022 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltiyoruz
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 'Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce ihale edilen Doğu mahallesiyle Sanayi mahallesini birbirine bağlayan Sanayi Köprüsü, trafiğe açtık. Taşova'mıza hayırlı olsun' dedi.

Taşova'da seçim döneminde vaat ettiği projelerinin tamamlandığını belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 'Taşova'mızı her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Taşova'mızın önemli ihtiyaçları bir bir hayata geçiyor. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Amacımız her zaman ilçemizi daha ileriye taşımak. Hemşehrilerimizi mutlu olacakları en güzel hizmetlerle buluşturabilmek. Millet Bahçemiz içerisinde hemşehrilerimizin keyifli vakit geçireceği millet kıraathanesi, spor alanları, tarımsal bahçe gibi farklı birçok alan bulunacak. Hep birlikte burada, doğayla iç içe huzurlu vakitler geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Millet Bahçeleri şehirlerimize, ilçelerimize değer katıyor. Kentlerimizi ve insanlarımızı doğayla buluşturuyor' diye konuştu.

Sanayi Köprüsü projesinin bulundukları bölgede ve oluşturacakları yoğunluk kaçınılmaz olacağını vurgulayan Başkan Öztürk, 'Taşova için çok önemli olan ve yapımı uzun yıllardır bir türlü gerçekleştirilemeyen, yılların özleminin olduğu projeyi şükürler olsun tamamladık. İlçemizin trafiğine nefes aldırmak, ana arterlerdeki yoğunluğu minimuma indirmek için başlattığımız projemizde sona geldik. Bölgedeki vatandaşlarımız, esnafımızla sabrettik ama buna değdi. Sanayi Köprüsü olarak bilinen noktanın çehresini değiştiren proje, şehir trafiğine büyük katkı sunacak. Taşova'mıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Sanayi Köprüsü'nün açılışını yapan Adil Karaismailoğlu, 'Ülkemizin bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu da iki katına çıkararak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırdık. Havayollarını 'halkın yolu' yaptık. Sadece son 1 ay içinde hem Tokat hem de Rize-Artvin Havalimanlarını milletimizin hizmetine sunduk. Genişbant abone sayımızı, 20 binden, 88,2 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 86,3 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde harcama yaptık' diye konuştu.

Taşova topraklarına canlılık katan Yeşilırmak'ın iki yakası arasındaki ulaşımı sağlayan eski köprünün ömrünü tamamlaması üzerine eski köprünün yerine 100 metre uzunluğunda ve 3 açıklı köprünün inşa edildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, 'Yeni Sanayi Mahallesi Köprüsü ile bölgedeki ulaşım talebi karşılandı. Köprümüz, araç ve yaya trafik yoğunluğunu rahatlatarak güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlıyor. Projeyle ilçe merkezinin sanayi, pazar gibi ticaret alanları ile okul, adliye, hastane gibi hizmet alanlarının bulunduğu bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltecek projemiz Taşova'nın, Taşovalıların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimizden biri olacak Taşova'nın iki yakasını bir araya getiren köprümüzün yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Taşova Sanayi Mahallesi Köprümüz hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

Taşova Belediyesi'ne ziyarette bulunan Karaismailoğlu'na sezonun ilk hasadı olan kirazlardan ve çiçek bamyası hediye eden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, köprünün ilçelerine kazandırılması dolayısıyla şükranlarını sundu.

Programa çok sayıda vatandaşın da yer aldığı açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.
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