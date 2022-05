Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı esiyor! 'Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek'

TEKNOFEST, Azerbaycan'da büyük bir heyecanla kapılarını misafirlerine açtı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ''İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take Off Girişim Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST, Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek'' açıklamasında bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.Etkinliğin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Bakü'de kardeşlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, 'TEKNOFEST'i en iyi anlatan ifadeler; takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya ölçeğindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz' dedi.Modern dünyanın, insanlık tarihindeki en büyük ayıplarının sömürgecilik ve emperyalizm olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolunun, teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.Selçuk Bayraktar, toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirildiğinde, yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşıldığını aktararak, şunları kaydetti:'Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir, amacına nasıl varabilir? Bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim, 'ne' sorusundan daha çok, 'nasıl' ve 'neden' sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar'ın da bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz.Tek millet, iki devlet olarak kardeşliğimiz birçok kez sınandı ve şükürler olsun her seferinde gönül bağımız daha da kuvvetlendi. 1918'de Bakü'yü İstanbul'dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da, Karabağ'a hizmet eden yüksek teknoloji milli SİHA'ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yara olan Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir. Bu vesileyle Karabağ'ı tekrar vatan toprağı haline getiren zaferin asıl mimarı olan aziz şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Ruhlarınız şad olsun.'Azerbaycan'da 'Dost yaman günde tanınar' atasözü olduğuna değinen Bayraktar, 'İşte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada olmaya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi, Bahtiyar Vahapzade'nin de dediği gibi 'bizler etle tırnak gibi ayrılması mümkün olmayan kardeşleriz'. Kardeşliğimizi taçlandıran, bu dizeleri bir kez de birlikte okuyalım. 'Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan Türkiye' ifadelerini kullandı.'TEKNOFEST'i dünyaya açarken geleceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. TEKNOFEST'i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz. 2018'de 18 yarışmayla başladığımız TEKNOFEST, bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take Off Girişim Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST, Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek.Başta TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri olan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun, kusursuz olması için emek veren, ter döken, gayret gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki tüm ekip arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken başkent Bakü'den Türk kültürünün önemli merkezi Şuşa'ya, can Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum.'Kardeşliği pekiştirecek bu organizasyonu himaye eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Bayraktar, 'Son olarak sizlere TEKNOFEST'in mottosunu hatırlatmak isterim. 'Bir uşak gelsin bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi kozmosa götürecek. Bir uşak daha gelsin, o da bir tayyareye dokunsun, belki o da ülkelerimizin müdafi edecek tayyareleri hazırlayacak' dedi.