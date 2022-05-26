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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Finlandiya medyasına verdiği röportajda, terör örgütünün barınağı haline gelen Finlandiya'nın NATO'ya girmesine destek verdiklerini söyledi. Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır
Ekleme: 26.05.2022 - 16:30 Güncelleme: 26.05.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine "taktik bir hata" denmiş.

CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor.

"BU BİR MİLLİ EGEMENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK KARARLILIĞIDIR"

Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslarası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır.

CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur.

"SON DERECE YAKIŞIKSIZ..."

Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu.


Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır."
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