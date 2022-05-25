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Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!

Dün Pençe Kilit operasyonunda beş askerimiz şehit oldu. Haber Türkiye'yi yasa boğarken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil şehitlerimizi kirli siyasetine alet etti. Beş kahramanın birlikte çekilen son fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları' diye not düşen Özdil'e tepki yağdı.

Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
Ekleme: 25.05.2022 - 12:24 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı... 5 askerimizin evine acı haber giderken Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı bu kadar da olmaz dedirtti.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

5 gencimizin şehadet haberi üzerinden kirli siyasetini yürütmeye çalışan Özdil, 5 şehidimizin bir arada çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları' notunu düştü.

Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!

Özdil'in paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi...

Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
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Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
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