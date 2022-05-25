Türk mutfağı İstanbul Havalimanı’nda tanıtılıyor

Dünyada tek çatı altında yer alan en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip olan İGA İstanbul Havalimanı'nda 90'dan fazla işletmeyle yolculara yeme- içme hizmeti sunan TUM, 21- 27 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kutlanan Türk Mutfağı Haftası'na destek oluyor.Gastronomi kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği etkinlikler kapsamında 'Tadında Anadolu'nun İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki şubesinde 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından seçilerek hazırlanan özel menüler yolcuların beğenisine sunuldu.Vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve ayva tatlısından oluşan menü özelikle yabancı yolcular tarafından büyük ilgi gördü.TÜRK YEMEKLERİNİ SEVİYORUMDiyarbakır ve Mardin'i gezdikten sonra ülkesi İsviçre'ye dönmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Karin Freitag Masa, 'Türk yemeklerin seviyorum. Çok lezzetliler. Mezeleri, et yemekleri, ızgara yemeklerini çok beğeniyorum. Bir hafta boyunca sadece Türk yemeklerini tattık. Restoranlardaki yemekler de cadde üzerinde satılan yemekler de harikaydı. Türk Yemekleri Haftası olduğunu bilmiyordum. Güzel bir tesadüf oldu. Ülkemizde bazı Türk restoranları var. Evime yakın da bir tane var ve sık sık oraya gidiyorum' diye konuştu.ÇOK GÜZEL YEMEKLER VARDubai'ye giden İtalyan Gennaro Roraca da Türk yemeklerini çok sevdiğini ifade ederek '5 günlük turistik bir seyahat için Türkiye'deydim. Bu süre boyunca çok sayıda Türk yemeği yedim. Çok güzel yemekler var. Şakşuka aldım. Bizim de Güney İtalya'da benzer bir yemeğimiz var. Burada seçtiğimi ismini bilemediğim yemekler ile kebapları çok seviyorum' dedi