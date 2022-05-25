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Tunus’ta göçmen botu battı: 1 ölü, 75 kayıp

Tunus’un doğu kıyısı açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 75 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kayıpları arama çalışması sürüyor.

Ekleme: 25.05.2022 - 16:21 Güncelleme: 25.05.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Tunus’ta göçmen botu battı: 1 ölü, 75 kayıp
Tunus'un doğu kıyısı açıklarında 100 göçmeni taşıyan bir bot, battı.

Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcemeddine Jbabli, faciada 1 göçmenin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin kurtarıldığını ve 75 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Kayıpları arama sürüyor

Deniz muhafızlarının hayatını kaybeden göçmenin cansız bedenine Sfax kenti açıklarında ulaştığını aktaran Jbabli, kayıp göçmenleri arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İHA’da yer alan habere göre Libya'nın sahil kenti Zuvare'den yola çıkan göçmenlerin Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Yasa dışı göçmenlerin sayısı giderek artıyor

Orta Akdeniz'de bulunan Tunus, Avrupa'ya yasa dışı göçün en popüler geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Tunuslu yetkililer sorunu çözmek için sıkı önlemler alsa da ülkeden İtalya'ya gitmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısı giderek artıyor.
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