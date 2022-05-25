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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 Mehmetçik'in naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Ekleme: 25.05.2022 - 12:31 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!Türk Silahlı Kuvvetleri, içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde de PKK'lılara göz açtırmayan Mehmetçik, sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

Devam eden operasyonlarda ise geçtiğimiz gün; 5 Mehmetçik, PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düştü.

Bu haber tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. Türkiye şehitlerine ağlarken; Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!

Tören, Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleşti
Geceyi Çukurca'da geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı tören, şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!

Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!

Şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı
Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler memleketlerine uğurlandı!
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