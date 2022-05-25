Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı: Belki birazdan ölürüm, sen her yazdığımı veda say...

Terör örgütü PKK'ya sınır içi ve sınır dışında ağır darbeler vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki teröristleri tamamen temizlemek için başlatılan Pençe Kilit Harekatı'nda öldürülen teörist sayısı 100'ü geçti. Teröristler ile çıkan sıcak çatışmada dün 5 Mehmetçik şehit düştü. Şehadet haberleri Türkiye'nin yüreğini yakarken, 5 vatan evladından geriye hikayeleri kaldı.5 ŞEHİT AYNI KAREDEPençe Kilit Harekatı'nda 5 asker şehit olduktan saatler sonra sosyal medyaya bir fotoğraf ortaya çıktı. Şehadete yürüyen 5 Mehmetçik'in aynı karedeki fotoğrafı Türkiye'yi ağlattı.BU YAZ EVLENECEKTİ28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi.Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | VideoŞehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.ANKARA ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.İSKENDERUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜKuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi. Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.WHATSAPP DURUMUNDAKİ SÖZLER TÜRKİYE'Yİ AĞLATTIŞehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı. 1 Mayıs'ta durumunu güncelleyen Güler, 'Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say...' ifadelerini yazdı.HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ: ŞEHİTLERİN NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİPençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.Geceyi Çukurca'da geçiren Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı.Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını memleketlerine götürmek üzere havalandı.Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.CELAL TEKEDERELİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYORŞehitlerimizden Celal Tekedereli, memleketi Malatya'da öğle ezanına müteakıben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin yakınları cenazede güçlükle ayakta durdu. Bir kişi cenaze namazının kılındığı sırada baygınlık geçirdi.HATAY ŞEHİDİNE VEDA EDİYORŞehit Uzman Çavuş, Bican Kapılay için de memleketi Hatay'da öğle ezanına müteakıben cenaze namazı kılınıyor. Kapılay'ın yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.