MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz...
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!