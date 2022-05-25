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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz...

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Ekleme: 25.05.2022 - 16:42 Güncelleme: 25.05.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
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