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Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Son dönemde fiyatlar üzerinden fırsatçılık yaparak manipülasyona girişenlerin yeni hedefi kurbanlıklar oldu. Kurban Bayramının yaklaşmasını fırsat bilen bazı kişiler piyasayı yukarı çekmeye çalışarak kurbanlık fiyatlarını şişirdi.

Ekleme: 25.05.2022 - 12:47 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...
Son dönemde özellikle konut, gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan fırsatçılık Kurban bayramının yaklaşması ile kurbanlık fiyatlarına da sıçradı.

KURBANLIK PİYASANI YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR İDDİASI

Bayramın yaklaşması ile 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, açıklanan bazı rakamlar piyasa yukarı mı çekilmeye çalışılıyor sorunu akıllara getirdi.

İKİ KATI FİYAT AÇIKLADI

Bu yıl 450-600 kiloluk ortalama bir büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 30-40 bin TL bandında olması beklenirken İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, 2022 büyükbaş
kurbanlık fiyatlarının bu yıl 60 bin ila 70 bin banında satılacağını açıklayarak piyasanın iki katı fiyat verdi.

ORTALAMA FİYATMIŞ GİBİ AÇIKLADI, PİYASASI KARIŞTI

Açıklanan 70 bin TL'lik rakamın ancak 900 KG-1 ton arası kurbanlıklarda olması beklenirken, Civil'in bu rakamı ortalama fiyatmış gibi açıklaması tepkilere neden oldu.

ORTALAM BÜYÜKBAŞ KURBANLIK EN FAZLA 40 BİN TL OLUR

Oysa ki Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan 2022 yılı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış
olması rağmen canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatının en fazla 40 bin TL'yi bulacağını açıkladı. Doğan 'Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor.

Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor' dedi.
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