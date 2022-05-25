Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Düzce'ye geldi.Gezisine kamyoncularla bir araya gelerek başlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmalarına katıldı.Kılıçdaroğlu etkinliğin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yaptı.CHP lideri toplantı çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı.Kılıçdaroğlu'na, 'Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin' diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.