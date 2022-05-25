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İşte Pegasus kazası soruşturmasında beklenen rapor! 6 kişilik heyetten şok tespitler!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına dair kaza kırım raporunun ardından raporu inceleyen 6 kişilik bilirkişi heyetinin raporu da dosyaya girdi. 21 sayfalık bilirkişi raporunda, kaza kırım raporu değerlendirildi, havalimanı otoritesi tek asli kusurlu olarak görülürken kaptan ve yardımcı pilotsa tali kusurlular listesine girdi.

Ekleme: 25.05.2022 - 15:09 Güncelleme: 25.05.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
İşte Pegasus kazası soruşturmasında beklenen rapor! 6 kişilik heyetten şok tespitler!Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düşmüştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu hayatını kaybederken aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli kaptan pilot Mahmut Aslan önce 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanıp ardından adli kontrolle tahliye edilirken, şüpheli Hollandalı yardımcı pilot Ferdinant Poondaag ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

6 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN 21 SAYFALIK RAPOR

Büyük faciadan 2 yıl sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nce hazırlanan nihai kaza kırım raporu dosyaya girmişti. Kazaya ilişkin tespitlerin yer aldığı 157 sayfalık kaza kırım raporu, görüşlerinin alınması adına bilirkişiye gönderildi. 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti kaza kırım raporundaki tespitleri değerlendirdi ve beklenen 21 sayfalık rapor soruşturma dosyasında yerini aldı.

İşte Pegasus kazası soruşturmasında beklenen rapor! 6 kişilik heyetten şok tespitler!

PİLOTLARIN SÜRECİ YÜRÜTEMEDİĞİ AKTARILDI

Bilirkişi raporunda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatılarak kendilerine göre inisiyatif kullandığı bildirildi. Raporda inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırımın pilotların stresini arttırdığı, kokpit ekibin acil inişe geçmek istediği, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı bildirildi.

'PİLOTLARIN FRENLEME SİSTEMİ HATALI'

Uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun elverişli olmadığının altının çizildiği bilirkişi raporunda, frenleme sistemlerini devre dışı bırakan kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli frenleme yaptığı, pistin sonuna kadar yavaşlayamayan uçağın 40 metre yükseklikten düştüğü, ve pilotun pistte yaptığı manuel frenlemenin kazanın önüne geçemediği aktarıldı.

TEK ASLİ KUSUR HAVALİMANI OTORİTESİNDE

Feci kazanın bilinmeyenlerini açıklamak adına 157 sayfalık kaza kırım raporunu inceleyen 6 kişilik bilirkişi heyeti, çarpıcı tespitlerde bulundu. 21 sayfalık bilirkişi raporunda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. kazanın tek asli kusurlusu sayıldı. Lastik izi temizleme çalışması yapmayan işletmenin uçağın freninin yetersiz kalmasına sebep olduğu vurgulanarak hata payının yüzde 40 olduğu bildirildi.

İşte Pegasus kazası soruşturmasında beklenen rapor! 6 kişilik heyetten şok tespitler!

PİLOTLAR TALİ KUSURLU SAYILDI

Bilirkişi heyeti, kaptan pilot Mahmut Aslan'ı ve yardımcı pilot Ferdinand Pondaag'ı da tali kusurlular listesine aldı. Kaptan pilot Aslan'ın yüzde 20 taksirinin olduğunu açıklayan heyet, yardımcı pilot Pondaag'ı ise yüzde 10 hatalı buldu. Aynı zamanda raporda 2 Hava Trafik Kontrolörü yüzde 15 ile tali kusurlu görülürken kule görevlisi Ela Kara kusursuz olarak yer aldı.
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