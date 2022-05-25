Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISIRüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.BU SAATLERE DİKKATProf. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi. Şen, şöyle konuştu:Bugün Kütahya, Afyon, Rize, Kars, Ağrı çevrelerinde yerel yağmur var. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Aydın, Manisa, Balıkesir de aşırı sıcaklar başladı.Sıcak çarpmalarına dikkat 11-16 arası dışarı çıkılmayın. Özellikle yaşlılar kalp damar hastaları. Gözlüksüz ve şapkasız asla.Bugün İstanbul güneşli 26 derece İzmir 33, Antalya 29, Ankara 24, Trabzon 17 derece. Güney doğuda Suriye ve Irak'tan yüzeysel toz taşınımı var.HAFTA SONU İÇİN UYARIHafta sonu ise yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların etkisini artıracağı öğrenildi. Edirne, Balıkesir, Bursa, Aydın, Muğla, İzmir merkezlerde hava sıcaklığı 39°C'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sıcaklıkların 31-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:İstanbul: Parçalı bulutlu 24Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27