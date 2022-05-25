Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!
Meteoroloji Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Hafta sonu ise yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların ciddi derecede yükseleceği vurgulandı. Aydın, Muğla ve İzmir'de ise sıcaklıklar 39°C'ye kadar çıkacak. Bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış olacak…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
BU SAATLERE DİKKAT
Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi. Şen, şöyle konuştu:
Bugün Kütahya, Afyon, Rize, Kars, Ağrı çevrelerinde yerel yağmur var. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Aydın, Manisa, Balıkesir de aşırı sıcaklar başladı.
Sıcak çarpmalarına dikkat 11-16 arası dışarı çıkılmayın. Özellikle yaşlılar kalp damar hastaları. Gözlüksüz ve şapkasız asla.
Bugün İstanbul güneşli 26 derece İzmir 33, Antalya 29, Ankara 24, Trabzon 17 derece. Güney doğuda Suriye ve Irak'tan yüzeysel toz taşınımı var.
HAFTA SONU İÇİN UYARI
Hafta sonu ise yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların etkisini artıracağı öğrenildi. Edirne, Balıkesir, Bursa, Aydın, Muğla, İzmir merkezlerde hava sıcaklığı 39°C'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sıcaklıkların 31-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Parçalı bulutlu 24
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27