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Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
Ekleme: 25.05.2022 - 13:46 Güncelleme: 25.05.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.


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Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
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