Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağını iddia edenlerin hepsi kaçak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerika'ya kaçacağını savunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı'nı hedef alan açıklamalarına destek veren isimlerin yurt dışında kaçak olarak yaşadığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyasına dönüştürdüğü açıklamasında, 'Belgeler elimizde' diyerek hedef aldığı TURKEN Vakfı'yla ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Ana muhalefet liderinin elimizde diyerek tehditler savurduğu söz konusu belgelerin belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.

MİT tırları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara kutusu (FETÖ) firarisi Emre Uslu, Türkiye'de hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları nedeniyle firari durumda bulunan Adem Yavuz Arslan, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 'Fuatavni' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari gazeteci Said Sefa, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayımlanmasıyla ilgili davada yargılanan firari sanık Cevheri Güven; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını savundu.



CAN DÜNDAR: KAÇAMAYACAKSINIZ



İşte FETÖ'den yargılanan ve yurt dışına kaçan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına verdiği destekler:



Can Dündar: 'ENSAR ve TÜRGEV çıktı altından.. Kemal Kılıçdaroğlu, psikolojik üstünlüğü kaptı, sürüyor. Kaçamayacaksınız'



Emre Uslu: Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıkladığı Belgeleri 5 yıl önce yazmıştık. İşte o vakıf.



Adem Yavuz Arslan: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kaçış planları'na dikkat çekiyor. Şu video da 'orta ve alt kademe'de kaçış pratiklerini anlatmıştım. AKP'liler nereye 'kaçıyor'?



Said Sefa: Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' açıklamaları boşuna değil. Hepsi bir yol arıyor.



Cevheri Güven: Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir kaçış planından ve para kaçırmadan bahsetti. Bu akşam 22:00'da detayları açıklayacak. Erdoğan'ın oligarklarının kaçışını, para kaçırmalarını anlatmıştım şu videomda



İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEF ALDIĞI TURKEN VAKFI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.



Kemal Kılıçdaroğlu; 'Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım: Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika'da? Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar' iddiasında bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerika'ya kaçacağını savundu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Belgeler elimizde' dediği belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.



TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'nın New York'ta öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı olduğu öğrenildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı için yapılan ve Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı bağışlar, TURKEN, Ensar ve TÜRGEV'in resmi hesaplarında şeffaf bir şekilde yer alıyor.



TÜRGEV VE ENSAR VAKFI: AÇIK KAYNAKLARDAN DİLEYEN HER VATANDAŞIN ULAŞABİLECEĞİ BİLGİLER



TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, 'Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz' ifadeleri kullanıldı.



TÜRGEV ve ENSAR Vakfının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıflarının, gençleri çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en yetkin üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir. Bugünün şartlarında, kendisini bölgesel ve küresel bir güç olarak tanımlama iddiasındaki ülkesine, iddia sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanaklarının ardına düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun başta ABD olmak üzere birçok ülkede güvenli ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal fayda yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD'de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve desteğini arkasına alarak TÜRKEN Vakfının kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TÜRKEN Vakfını FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığının sitesine yüklenmiştir.'



ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma olduğunun anlaşılmasının ardından toplanan bağışlarla New York'ta bir yurt binasının inşa edilmesinin bir ihtiyaç olarak öne çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığıyla birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımıyla hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır. Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamlarıyla paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir yüce milletimizindir.'



TURKEN VAKFI, ABD'YE VE İ̇NGİLTERE'YE GELEN TÜRK ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR



TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlıyor. Vakıf öğrencilerin aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedefliyor.



Öğrenciler için ilk evini New York'da açan vakıf, misafirlerine pek çok sosyal ve kültürel imkân sunan 200 kişilik bir kompleks inşa etmeye başladı.

TURKEN Vakfı, başta New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde toplam 8 öğrenci evi ile yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veriyor.



Turken Foundation, başta New York olmak üzere; öğrenciler ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam etmekte. Her yıl Ramazan ayında Müslüman öğrencilere New York'ta iftar yemeği verilmekte bununla beraber Youth Bridge projesi kapsamında her yıl sayıları 100'ü aşan Amerikalı misafir öğrenci Türkiye'de ağırlanmakta..



2015 yılında kurulan TURKEN Vakfı UK ile İ̇ngiltere'de de öğrencilerimize destek oluyor. Londra'da bulunan merkez ofisi üzerinden akademik ve sosyal anlamda Türkiye'den gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor.