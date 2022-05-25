Çin'in acımasız 'yeniden eğitim' kampları ifşa oldu

Yetkililer tarafından sızdırılmış veriler zincire vurulmuş mahkumların işkence gördüğünü gösteren korkunç resimleri ortaya çıkarttı.Bu görüntüler, gözaltı merkezi fotoğrafçısı tarafından 2018'de yapılan toplama kampı polisi güvenlik tatbikatlarını gösteriyor.Fotoğrafların gerçek tutuklulara mı yoksa bir eğitim tatbikatına mı ait olduğu belli değil ancak gardiyanlar tarafından karşılandığına inanılan vahşetin kanıtı.Görüntülerin çoğunda, tüfek ve copları sallayan gardiyanlarla birlikte fiziksel güç tehdidi görülüyor ve tesisler arasında herhangi bir 'öğrenci' transfer edildiğinde göz bağı ve kelepçe ve zorunlu durumda.En genç Uygur tutuklusu, Çinli yetkililer tarafından alıkonulduğunda sadece 15 yaşındaydı.58 yaşındaki Tursun Kadir, 'dini aşırılığın etkisi altında sakal uzatmak' suçundan yargılandı.En yaşlı tutuklunun ise tutuklanma nedeni bilinmiyor.