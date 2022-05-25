CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'li Ekrem İmaoğlu yönetimindeki İBB, PKK sempatizanlarını doyurmaya devam ediyor. PKK elebaşı Öcalan aşığı olduğu bilinen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacağı ortaya çıktı. İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a sahne açması tepki çekti. İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan geldi. "Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç’te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava’da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konserinin belediye tarafından iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB PKK destekçisi Aynur Doğan'a kucak açtı.Aynur Doğan konserinin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti."KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISIBaşta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"CHP'Lİ İBB İMDADINA YETİŞTİAynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.AYNUR DOĞAN HARBİYE'DE KONSER VERECEK!Elebaşı Öcalan aşığı olduğu bilinen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00'de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.TEPKİ YAĞDIİBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a sahne açması tepki çekti.JAHREİN BİLE PATLADIİBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan geldi."LANET OLSUN""Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle tepkisini gösterdi.İşte o tepkilerden bazıları;