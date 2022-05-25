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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'li Ekrem İmaoğlu yönetimindeki İBB, PKK sempatizanlarını doyurmaya devam ediyor. PKK elebaşı Öcalan aşığı olduğu bilinen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacağı ortaya çıktı. İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a sahne açması tepki çekti. İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan geldi. "Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç’te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava’da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Ekleme: 25.05.2022 - 12:53 Güncelleme: 25.05.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan  konserinin belediye tarafından iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB PKK destekçisi Aynur Doğan'a kucak açtı.

Aynur Doğan konserinin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin  iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'Lİ İBB İMDADINA YETİŞTİ
Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

AYNUR DOĞAN HARBİYE'DE KONSER VERECEK!
Elebaşı Öcalan aşığı olduğu bilinen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00'de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI
İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a sahne açması tepki çekti.

JAHREİN BİLE PATLADI
İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan geldi.

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

"LANET OLSUN"
"Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
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