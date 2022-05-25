Aydın'da, Yunanistan unsurlarında Türk karasularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 37 düzensiz göçmen kurtarıldıKuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.