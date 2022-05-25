Akılalmaz olay! Doğuma 30 doktor girdi! Bebek dalağının altından çıktı

Akılalmaz olay! Doğuma 30 doktor girdi! Bebek dalağının altından çıktıABD'nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Kith çifti, tüp bebek tedavisinin sonucunda beşiz çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.Ancak ikiliyi doğum sırasında 4 milyarda bir görülen nadir bir durum bekliyordu.Beşiz çocuklarını kucaklarına almak için hastaneye giden çift, doğum sırasında anne Becki'nin dalağının arkasında saklanan altıncı bir çocukları daha olduğunu öğrendi.Tüp bebek tedavisinin sonucunda hamile kalan Becki, tam 9. ayında doğum yapmak için hastanenin yolunu tuttu.Oldukça zorlu bir şekilde geçmesi beklenen doğum için ameliyathanede 30 doktor hazır bekledi.Ancak daha önce ultarason görüntülerinde kendisini göstermeyen altıncı bir bebeğin olduğunu gören doktorlar bu nadir durumu büyük bir sürpriz olarak nitelendirdi.