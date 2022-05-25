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Akılalmaz olay! Doğuma 30 doktor girdi! Bebek dalağının altından çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde yaşanan bir doğum herkesi şaşkına çevirdi. Becki ve Keith çifti, 8 yıllık evlilikleri boyunca doğal yollarla çocuk sahibi olmayınca tüp bebek tedavisine başvurdu. Beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesine hazırlanan çifti doğumda doktorları bile şaşırtan bir sürpriz bekliyordu.

Ekleme: 25.05.2022 - 15:44 Güncelleme: 25.05.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Akılalmaz olay! Doğuma 30 doktor girdi! Bebek dalağının altından çıktı


Akılalmaz olay! Doğuma 30 doktor girdi! Bebek dalağının altından çıktı


ABD'nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Kith çifti, tüp bebek tedavisinin sonucunda beşiz çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Ancak ikiliyi doğum sırasında 4 milyarda bir görülen nadir bir durum bekliyordu.


Beşiz çocuklarını kucaklarına almak için hastaneye giden çift, doğum sırasında anne Becki'nin dalağının arkasında saklanan altıncı bir çocukları daha olduğunu öğrendi.


Tüp bebek tedavisinin sonucunda hamile kalan Becki, tam 9. ayında doğum yapmak için hastanenin yolunu tuttu.


Oldukça zorlu bir şekilde geçmesi beklenen doğum için ameliyathanede 30 doktor hazır bekledi.

Ancak daha önce ultarason görüntülerinde kendisini göstermeyen altıncı bir bebeğin olduğunu gören doktorlar bu nadir durumu büyük bir sürpriz olarak nitelendirdi.
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