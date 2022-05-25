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Beyaz Gazete
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik mesnetsiz iftiralarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert cevap verdi. İl Başkanı Kabaktepe, “Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum: İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan” çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza
Ekleme: 25.05.2022 - 17:02 Güncelleme: 25.05.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı mesnetsiz iftiralara bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kılıçdaroğlu'na hodri meydan çağrısı yapan İl Başkanı Kabaktepe, "Hadi, çıkın karşımıza" dedi.

"KARANLIK ŞARKISI SÖYLEYENLERE, HODRİ MEYDAN DİYORUM"

Eleştirisini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile dile getiren İl Başkanı Kabaktepe şunları söyledi; "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, Cumhurbaşkanımızın şahsında iftira ve yalanlarla milli iradeye meydan okuyan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: El mi yaman bey mi yaman. Diyorum ki işte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum."
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