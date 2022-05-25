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15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs’te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Filistinde yaşananlara vurgu yapan Çavuşoğlu, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" sözlerine yer vererek barış için tek yolun iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.

15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
Ekleme: 25.05.2022 - 13:08 Güncelleme: 25.05.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
Türkiye ve Filistin arasında 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.


TİCARET AÇIKLAMASI

Bugün ise Bakan Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi görüşmede Bakan Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamaları şöyle:

'Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki İsrail'i doğal ticaret ortamını haline getiriyor. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapan en büyük 10 ülke arasında. Bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına bakıldığında ihracat rekoru var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliği artırmaya kararlıyız.'


'POZİTİF GÜNDEMLE ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM'

İsrail'den bahseden Bakan Çavuşoğlu, 'Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk' sözlerine yer verdi.

'BARIŞ İÇİN TEK BİR YOL VAR'

İsrail-Filistin meselesinden bahseden Çavuşoğlu barış için tek bir yolun olduğunu söyleyerek, 'Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Biz şuna inanıyoruz BM parametreli içinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Görmek istediğimiz kalıcı barış' dedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı da açıklamalarda bulunarak, 'Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz. Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık' sözlerine yer verdi.
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15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
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