Zelenski: Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşürüm

'Bütün bu savaşa Rusya Federasyonu Başkanı karar verdi' diye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Eğer bu savaşı Putin olmadan sona erdirmeyi konuşuyorsak, böyle bir karar alınamaz' dedi.Rusya Federasyonu'ndan Putin'den başka bir isimden gelecek herhangi bir görüşme talebini kabul etmeyeceğini ifade eden Zelenski, Putin ile de ancak savaşın durdurulması masadaki tek konu olarak ortaya konduğunda görüşeceğini belirtti.