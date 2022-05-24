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Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert çıkarak "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi. Geniş yankı uyandıran bu ifadelerin altında yatan nedenleri ve Yunanistan'ın uluslararası alanda Türkiye konusundaki söylemlerini değerlendiren SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, Türkiye-ABD arasındaki F-16 satışlarının niçin çok önemli olduğunu anlattı. Miçotakis'in konuşmalarında fark edilmeyen bir gerçeğe de dikkat çeken Pirinççi, "Başkan Erdoğan'ın bu çıkışının altıda yatan sebep Miçotakis'in aralarında anlaşmaya uymaması" diyerek anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Ekleme: 24.05.2022 - 16:56 Güncelleme: 24.05.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Açıklamaları sırasında Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma durumu ve Yunanistan'ın bu talebe karşı çıkmasına da değinen Başkan Erdoğan, Miçotakis'e sert çıkarak, 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı genşi yankı uyandırırken, bu cümlenin altında yatan nedenler de merak konusu oldu. SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, Başkan Erdoğan'ın çıkışının altında yatan sebepleri ve Yunanistan'ın olası planlarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

YUNANSİTAN'IN AYRICALIK DURUMUNUN SEBEBİ NEDİR?

Yunanistan'ın ABD ve uluslararası alandaki durumunu değerlendiren ve Yunanistan'ın 'ayrıcalık' durumunu ele alan Pirinççi, 'ABD'nin Yunanistan sevgisinin pek çok kaynağı var. Bunun Amerikan iş politikasına, Biden yönetimine ilişkin ve Kongre yönetimi ve konjonktür ile ilişkisi var. Konjonktür derken normalde Yunanistan ve Türkiye aynı durumda olmasa da sırf Yunanistan'a olan sempati ve Yunan loibisinin etkisi Amerikan yönetiminin onlara hassas davranmasına neden oluyordu. Özellikle son dönemlerde bu hassasiyet arttı ki bu sürede Türkiye ile ilişkiler geriledi. Gerek teröristlere yapılan yardımlar gerek Türkiye'nin isteklerinin reddedilmesi bu hassasiyetinin azalmasına neden oldu. Yunanistan da bunun keyfiyetini çıkarmaya çalışıp sömürüp kötüye kullandırmaya çalışıyor ve kendine maksimum faydayı sağlamayı çalışıyor' ifadelerine yer verdi.

MİÇOTAKİS'İN KONUŞMALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Miçotakis'in yapmış olduğu konuşmalarda fark edilmeyen ancak çok önemli olan bir noktaya değinen Pirinççi, 'Basına açık yapılan hiçbir görüşmede Türkiye'nin adını zikretmiyor. Ancak baştan aşağıya kounuşmasının tamamında Türkiye'den bahsediyor' dedi.

'F-16 SATIŞI ÇOK KRİTİK'

ABD'nin bu konudaki yaklaşımını da değerlendiren Pirinççi, 'ABD birkaç oy uğruna F-16 satışları ele alındığında Türkiye ile arasındaki ilişkiye bir darbe daha vuracak mı onların kararına kaldı. Ancak F-16 satışı basit bir uçak satışı değil, ilişkiler için çok kritik. Hatta bu olay bir turnusol kağıdı görevi görüyor, eğer ABD Yunanistan uğruna bunu feda ederse Türkiye'nin adımları çok farklı olacaktır. Bunların en başında da hava savunma sistemleri için başka alternatiflere yönelmek olacaktır. Dolayısıyla bu anlaşma Türkiye-ABD ilişkileri açısından çok önemli olabilir' değerlendirmesinde bulundu.


YUNANİSTAN'IN AMACI

'ABD kriz büyütmek istiyor mu?' sorusuna yanıt veren Pirinççi, 'Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak Yunanistan'ın böyle bir amacı var. Aradaki ilişkiyi kışkırtıp kendine çıkar sağlamak istiyor. Yunanistan'ın bu durumdan ne elde edeceğini bakmak gerekiyor' dedi.

ABD'NİN KARARI NE OLACAK?

Olaya daha geniş perspektiften bakmak gerektiğini vurgulayan Pirinççi, 'Yunanistan ne yaparsa yapsın Türkiye jeopolitik perspektiften bakıldığında politiklerini revize etmekten çekinmiyor. Bu durum dikkate alındığında Yunanistan ne kadar kötü niyetini kullanırsa kullansın, ABD'nin seçimi önemli burada. Burada kaybedecek taraf ABD'nin kendisi. Türkyie'ye olumsuz cevap verirse ekonomik bir ağırlığı da olacaktır.' dedi.

'BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİN ALTINDA MİÇOTAKİS'İN SÖZÜNÜ TUTMAMASI YATIYOR'

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis tepkisine değinen SETA Kıdemli Üyesi, 'Cumhurbaşkanımızın kendisine has bir yapısı var. Liderlerin sözlerini önemsiyor, çünkü kendisi her zaman sözlerinin arkasında duruyor. Miçotakis ile en son yapılan görüşmede başka tarafları aralarına sokmamaya yönelik bir mutabakat sağlandı. Birebir karşılıklı olarak '3. tarafları aramıza sokmayalım' demişlerdi. Bu uzlaşıya rağmen Yunanistan, ABD'de F-16'lara karşı çıkıyor, sınırda hareketliliğe sebep oluyor, Fransa ile anlaşıyor. Anlaşmaya rağmen Miçotakis'in ABD'de böyle bir tavır sergilemesi kaçınılmaz olarak Başkan Erdoğan'ı gerdi ve böyle bir tepki göstermesine neden oldu' sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini, Rusya'yla insani ilişkileri sürdürerek bölgedeki barışın devamı ve müzakere yapılmasıyla en samimi yaklaşımın gösterildiğini vurgulayarak 'Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan ya da düşmanlıktan değil, terörle mücadelemizdeki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Muhataplarımızın tamamına, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesindeki yaklaşımını terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla açıkladık. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Hepsinden önemlisi şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor?' dedi.

SERT TEPKİ

Miçotakis'e de sert tepki gösteren Başkan Erdoğan 'Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük. Görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi 'F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin' demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde telkinlerde bulundu. Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlerle nerede nasıl üstler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.'
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