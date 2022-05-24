  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberde Erdoğan'ın sözleri 'büyük meydan okuma' olarak nitelendirildi.

Ekleme: 24.05.2022 - 10:33 Güncelleme: 24.05.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ABD Kongresi'nde Türkiye düşmanı konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e sert sözlerle yüklenerek, "Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için bir NATO’da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa’nın NATO’dan çıkışı döneminde biliyorsunuz Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ve ne oldu, şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETO terör örgütünün Avrupa’ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?

'ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK'

Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz.

ERDOĞAN ZEHİR ZEMBEREK

Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında manşetlere taşındı. Yunan Kathimerini gazetesi, 'Benim için Miçotakis yok' başlığıyla verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle kişisel olarak suçladığını ve tonunu sertleştirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'ye 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' telkininde bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Biz şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. ABD de herhalde onun ağzına bakarak karar vermeyecektir.' ifadelerini kullandı.


Kathimerini'deki analiz yazısında ise Erdoğan'ın sert hitabetine geri döndüğü ve ABD ile çetin bir pazarlık aradığı ileri sürüldü. Gazeteye göre, karşı saldırıya geçen Türk lider Yunanistan'a karşı tüm suçlamaları masaya yaydı.

Bir başka Yunan gazetesi To Vima'nın başlığı 'Erdoğan'dan aşırı saldırı: Artık benim için Miçotakis yok' oldu. Gazete, Türkiye liderinin Yunanistan Başbakanı'na karşı zehir zemberek açıklamalar yaptığını belirtti.

'BÜYÜK MEYDAN OKUMA'

Yunan Ethnos gazetesi de gelişmeyi, "Erdoğan'dan büyük meydan okuma: "'Benim için Miçotakis artık yok, onunla bir daha konuşmayacağım'" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Yunan Proto Thema gazetesi de benzer ifadelerle haberi görerek, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük meydan okuma: 'Miçotakis artık benim için yok'" ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
Zelenski: Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşürüm
44 ilde yasadışı bahis operasyonu!
https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/asgari-ucret-zammi-son-durum-2022-asgari-ucrete-ek-zam-gelecek-mi-temmuz-ayinda-mi-ve-ne-kadar-olacak
İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat
6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor!
HDP'den Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
Türkiye rekor üstüne rekor kırdı! İhracat ateşi Anadolu’da yanıyor
27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme!
Kimlik Kaybetme Cezası 2021: Kimliğimi Kaybettim Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?
Rusya'dan batı ülkelerine 'nükleer' tehdit! O tarihi...
CHP'de kulisleri karıştıran iddia!
Su zam teklifi ertelendi!
Sunucu Gülbin Tosun'a suç duyurusu!
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali!
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

İşçi ve işverenler dikkat! İş yükü ağırlaştırana çifte tazminat!

İşçi ve işverenler dikkat! İş yükü ağırlaştırana çifte tazminat!

Emekli ve memur maaşları için 3'lü hesap!

Emekli ve memur maaşları için 3'lü hesap!

Uzaya gidiyoruz! Başvurular başladı!

Uzaya gidiyoruz! Başvurular başladı!

İkinci el araba alacaklara müjde! Yarı fiyatına...

İkinci el araba alacaklara müjde! Yarı fiyatına...