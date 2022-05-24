Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ABD Kongresi'nde Türkiye düşmanı konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e sert sözlerle yüklenerek, "Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için bir NATO’da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa’nın NATO’dan çıkışı döneminde biliyorsunuz Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ve ne oldu, şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETO terör örgütünün Avrupa’ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?'ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK'Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz.ERDOĞAN ZEHİR ZEMBEREKErdoğan'ın sözleri Yunan basınında manşetlere taşındı. Yunan Kathimerini gazetesi, 'Benim için Miçotakis yok' başlığıyla verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle kişisel olarak suçladığını ve tonunu sertleştirdiğini yazdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'ye 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' telkininde bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Biz şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. ABD de herhalde onun ağzına bakarak karar vermeyecektir.' ifadelerini kullandı.Kathimerini'deki analiz yazısında ise Erdoğan'ın sert hitabetine geri döndüğü ve ABD ile çetin bir pazarlık aradığı ileri sürüldü. Gazeteye göre, karşı saldırıya geçen Türk lider Yunanistan'a karşı tüm suçlamaları masaya yaydı.Bir başka Yunan gazetesi To Vima'nın başlığı 'Erdoğan'dan aşırı saldırı: Artık benim için Miçotakis yok' oldu. Gazete, Türkiye liderinin Yunanistan Başbakanı'na karşı zehir zemberek açıklamalar yaptığını belirtti.'BÜYÜK MEYDAN OKUMA'Yunan Ethnos gazetesi de gelişmeyi, "Erdoğan'dan büyük meydan okuma: "'Benim için Miçotakis artık yok, onunla bir daha konuşmayacağım'" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.Yunan Proto Thema gazetesi de benzer ifadelerle haberi görerek, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük meydan okuma: 'Miçotakis artık benim için yok'" ifadelerini kullandı.