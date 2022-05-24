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Ukrayna'dan flaş açıklama: O bölgeyi kaybettik!

Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına girerken İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Bölgede yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Rusya'dan yeni bir savaş uyarısı geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan son dakika açıklamada "Svitlodarsk'ı kaybettik, ordumuz kuşatılmamak için şehrin dışına çıktı." denildi.

Ekleme: 24.05.2022 - 19:44 Güncelleme: 24.05.2022 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan flaş açıklama: O bölgeyi kaybettik!
Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına girerken İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu sonrası gerilim iyice tırmandı. İki ülkenin son hamlesinin ardından Putin 'Karşılık veririz' demişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise son açıklamasında 'Sınırlarımıza kadar yaklaştı' diyerek Batıya savaş tehdidinde bulundu.

SALDIRI SİLAHLARI KONUŞLANDIRILDI

Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda çevrim içi konuşma yaptı. Doğu Avrupa'da kolektif güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirten Şoygu, NATO'nun doğuya genişletildiğini ve Rus topraklarının yakınlarına saldırı silahlarının konuşlandırıldığını anımsattı.

ABD GÜVENLİK MİMARİSİNİ ORTADAN KALDIRMAYI PLANLIYOR

Şoygu, Rusya'nın çabalarına rağmen kilit sorunları çözme önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını ifade etti. ABD'nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

BİZE DÜŞMAN BİR DEVLETE DÖNÜŞTÜ

'Kuzey Atlantik İttifakı, sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var.'

Şoygu, Rusya'nın 'Donbas'taki insanları soykırımdan korumak için özel bir askeri operasyon başlattığını' kaydederek, 'Ukrayna'nın nükleersiz ve tarafsız statüsünün sağlanması, silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılmasını' amaçladığını anlattı.

OPERASYON SÜRECEK

Batı'nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, 'Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz.' dedi.

Öte yandan Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada: 'Svitlodarsk'ı kaybettik, ordumuz kuşatılmamak için şehrin dışına çıktı.' denildi.


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