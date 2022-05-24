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Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 2 ay geride kalırken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan TB2 SİHA'lar için bu kez bir klip çekildi. Klipte, Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:14 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı harekatta Bayraktar TB2 SİHA'lar direnişin sembolü oldu. Ukrayna'da yerel halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu. Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterilen Ukrayna'da geçtiğimiz günlerde 'Bayraktar' ismi bir radyoya verildi.

Tansiyonun düşmediği ülkeden bu kez iç ısıtan görüntüler geldi. Ukrayna'da Bayraktar TB2 SİHA'ları için yazılan şarkının klibi çekildi.

Klipte Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.

UKRAYNA: 29 BİN 350 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 213 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 480 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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