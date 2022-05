Türkiye'nin NATO tavrı! Masada 5 talep!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkeden heyetlerin bugün Ankara'ya geleceğini belirterek Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in 3'lü toplantı yapacağını açıkladı. Bu kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü telefon diplomasisinde gündeme geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, 'Finlandiya ve İsveç heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti' diye konuştu.'Yol haritamızı ve YPG'nin nasıl bir örgüt, olduğuna ilişkin belgeleri hazırladık. Savunma alanındaki ambargoların kaldırılması da taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz' diyen Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantının da Ankara'da ilerleme sağlanırsa yapılabileceğini, Genel Sekreter Stoltenberg'den böyle bir teklif geldiğini söyledi.Filistin ve İsrail'e resmi temaslar için giden Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah oldu.Bakan Çavuşoğlu uçakta, Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin pozisyonumuz bizzat Cumhurbaşkanımız seviyesinde açıklandı. Birçok müttefik ülke, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin anlaşılması ve karşılanması gerektiğini söyledi. Malum, Berlin'de üçlü bir görüşmede gerçekleştirmiştik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştü. Onlar da Türkiye'ye bir heyet göndermeyi teklif ettiler. Cumhurbaşkanımız da 'Biz her zaman diplomasiden yanayız, bizim hassasiyetlerimiz belli, bunları her zaman konuşmaya hazırız' dediler. Heyet geliyor, bugün toplantılar gerçekleşecek. Her iki heyette dışişleri bakan yardımcıları, danışmanlar, uzmanlar, hukukçu ve istihbaratçı var. Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında üçlü toplantı olacak.PKK/YPG terör örgütüdür, bu örgütler arasında fark yoktur. Bu iki ülkedeki faaliyetleri, uzantıları, dernekleri mevcut. Ayrıca DHKP-C var, FETÖ var. Bunları bir kere daha belge ve bilgilerle göstererek anlattık.Teröre destekleri keseceğiz, diyorlar. Diğer taraftan savunma sanayi konusunda da kısıtlama var. Ambargonun kaldırılması da beklentilerimiz. Olası bir üyelikten sonraki beklentimiz ise garantilerin devam etmesi. Cumhurbaşkanımız da söyledi, beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Çalışmalarımızı taslak olarak hazırladık. Çok net, somut şeyler. Öyle temenniler falan değil. Zaten kendileri de telefonda Sayın Cumhurbaşkanımıza somut adımlar atabileceklerini söylediler. Biz yazılı mutabakata bağlamak istiyoruz. Söz havada kalır. Bu iktidar değişir, öbür iktidar 'bu beni bağlamaz' der. Her şey belge üzerinde olacak. Bu işin felsefesi falan yok. Somut milli güvenlik meselesi.-PKK/YPG terör örgütüdür, aralarında fark yoktur-PKK/YPG'nin faaliyetlerini, dernek görünümlü teröre destek veren organizasyonlarını ve ülkenizin açık para akışını durdurun-DHKP-C'ye ve mensuplarına hareket alanı açmayın-FETÖ firarilerinin ülkenizde barınmasına izin vermeyin, iade taleplerini karşılayın-Savunma sanayinde müttefiklik ilişkisine uymayan kısıtlamalara son verinİki ülkeyi birden ziyaret ediyoruz. Filistin ile ortak komisyonunun ikinci toplantısını yaptık. Bu toplantının planlamasını önceden yapmıştık. Yani İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinden önce. Daha sonra Herzog da gelince İsrail'i de ziyaret edelim dedik. Filistinliler de 'iki defa gidip gelmeyin, gelmişken ikisini de birden yaparsınız' dediler. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile kahvaltıda bir araya geleceğiz. Daha sonra resmi görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Öğle yemeğinde de Turizm Bakanı misafir etmek istemiş. Onunla da beraber olacağız. Daha sonra Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Ardından Yafa'da iş insanlarıyla bir araya geleceğiz. Yafa'da biliyorsunuz Türkiye'den göç eden Yahudilerin bir derneği var. Türkiyeliler deniliyor onlara. Onlarla konuşacağız. İsrail'e 15 seneden sonra bir ziyaret. Filistin'e de epeyce oldu. İki ülke ile de ikili ilişkileri de görüşeceğiz ama esas Ortadoğu meselesi, yani Filistin-İsrail konusu. Ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. İkili ilişkilerimizin birçok boyutu var. Onları zaten rutin bir şekilde görüşeceğiz.