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Toplu taşımada maske zorunluluğu için karar günü

Koronavirüs vakaları 2 gün üst üste 1000'in altına düştü. Bir gün daha tablo böyle olursa toplu taşımada maske takmak da zorunluluk olmaktan çıkacak. Uzmanlar bu noktada kişisel tedbirlere işaret ediyor.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:27 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Toplu taşımada maske zorunluluğu için karar günüKoronavirüs salgınında yeni bir döneme kapı aralandı. En son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük COVID-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra 905'e ardından 922'ye indi.

Bu durumun en önemli tarafı ise Bilim Kurulu kararı ile kuralları belirlenen maske takma zorunluluğunun kaldırılması.

Zira karara göre bir gün daha vaka sayısı 1000’in altında görülürse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.

"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'nin ardından virüsün hızla yayılmasıyla günlük vaka sayısı 26 Mart 2020 yılında 1196'ya çıktı. Günlük vakalar daha sonraki aylarda nadiren bu sayının altına düştü.

Salgının yoğunlaştığı dönemde 111 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar geriledi.

Bunun üzerine kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000'in altına inmesi bekleniyordu.

Nisanda toplam 171 bin 533 vaka tespit edilirken bu ayın ilk 22 günündeki toplam vaka sayısı 31 bin 205 oldu.

Geçen ay 5 bin 717 olan günlük ortalama vaka sayısı ise bu ayın ilk 22 gününde 1418'e indi. Böylece günlük vaka sayısı geçen aya göre yüzde 75 azaldı.

22 Mayıs'ta 905 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, 3 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 1000'in altına düştü.

Aşılamanın etkisiyle COVID-19 vakaları ve virüsün ağır hasta edici özelliğinin azalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısında da geçen aya göre büyük düşüş oldu.

Nisanda 738 kişi COVID-19 nedeniyle vefat etti, bu ayın 22 günlük bölümünde toplam 159 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle günlük ortalama vefat sayısı 24,6'dan 7,22'ye geriledi.
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