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Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü

Kış mevsiminde pazarlarda ve marketlerde artan fiyatlar sıcakların artması ve yazın gelmesi ile yüzde 30 ile 50 arasında düşerken mutfaklardaki ateşte etkisini kaybetmeye başladı. Pazarcı esnafı vatandaşın 2 hafta öncesinden fiyatların pahalı olmasından dolayı gramla aldığı malları şimdi fiyatların düşmesiyle kilo ile almaya başladığını söyledi.

Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü
Ekleme: 24.05.2022 - 14:46 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü
Tüm Türkiye'de olduğu gibi haftalar öncesi yaşanan yüksek fiyatlar Havaların ısınmasıyla birlikte bostanlarında üretime geçmesi ile yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandı. Bu düşen fiyatlar semt pazarlarındaki etiketlere de yansıdı. Üretimin artması ile birlikte semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesinden, biberine, salatalığından fasulyesine meyvesinden sebzesine kadar ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Kış mevsimi nedeniyle sebze ve meyvelerin seralarda yetişmesi fiyatların etiketlerde çok yükselmesine neden olmuştu. Enflasyon ile birlikte vatandaşlar artan fiyatlar karşısında isyan etmişti. Havaların ısınması ve bostanlarda üretimin artması ile birlikte yüksek etiketlerin yüzde 30 ile 50 arasında düşmesine neden oldu.

İstanbul'daki semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşları ve pazarcıları da mutlu etti. Havaların ısınmasıyla sera masraflarının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Kentteki semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre belirgin şekilde düştü. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü olumlu bulurken, vatandaşlarda daha önce gramla aldıkları ürünleri kilolarca alarak büyük bir rahatlık yaşadılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi haftalar öncesi yaşanan yüksek fiyatlar Havaların ısınmasıyla birlikte bostanlarında üretime geçmesi ile yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandı. Bu düşen fiyatlar semt pazarlarındaki etiketlere de yansıdı. Üretimin artması ile birlikte semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesinden, biberine, salatalığından fasulyesine meyvesinden sebzesine kadar ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Kış mevsimi nedeniyle sebze ve meyvelerin seralarda yetişmesi fiyatların etiketlerde çok yükselmesine neden olmuştu. Enflasyon ile birlikte vatandaşlar artan fiyatlar karşısında isyan etmişti. Havaların ısınması ve bostanlarda üretimin artması ile birlikte yüksek etiketlerin yüzde 30 ile 50 arasında düşmesine neden oldu.

İstanbul'daki semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşları ve pazarcıları da mutlu etti. Havaların ısınmasıyla sera masraflarının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Kentteki semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre belirgin şekilde düştü. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü olumlu bulurken, vatandaşlarda daha önce gramla aldıkları ürünleri kilolarca alarak büyük bir rahatlık yaşadılar.


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