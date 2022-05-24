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Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı!

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama bulunan ve yurt dışında yaşayan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 24.05.2022 - 16:27 Güncelleme: 24.05.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı!Avustralya'nın Sidney kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, pasaport kontrolüne geldiği sırada onu durdurdu.

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı!

Yolcunun verdiği 'Ray Thurman' adına düzenlenmiş pasaportun, sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı!

FETÖ'cü çıktı
Yapılan parmak izi kontrollerinde yolcunun, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' (FETÖ-PDY) suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu anlaşıldı.

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı!

Bu üçüncü oldu
Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün, 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Mahkemeye sevk edilen Yıldıray Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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