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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 4 asker şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 4 asker şehit oldu
Ekleme: 24.05.2022 - 12:40 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 4 asker şehit oldu
uzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinden acı haber...

Operasyonda görevli askerlerle bölgede barınan hain teröristler arasında çatışma çıktı.

4 şehit, 3 yaralı

Çatışma sonucu 4 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.

Hulusi Akar sınıra gitti

Hain saldırının üzerine hemen harekete geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına doğru yola çıktı.

Yaralıların tedavileri başladı

Askerlerimizin acı haberini ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.


"Milletimizin başı sağ olsun"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Ayrıca olumsuz hava şartlarına rağmen bölgedeki operasyonların havadan ve karadan devam ettiği vurgulandı.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin şehadet haberi, Malatya Yaka Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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