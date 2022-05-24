Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haberler geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 askerimizin çıkan sıcak çatışmada şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını duyurdu.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU: 3 ŞEHİT, 4 YARALIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda şehitler ve yaralılar olduğu bildirildi.Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.DİYARBAKIR'DA BÜYÜK HAREKETLİLİK! F-16'LAR HAVALANDIAcı haberlerin ardından Diyarbakır'daki anajet üssünde büyük hareketlilik yaşandığı gözlendi. F-16'lar peş peşe hareketlenerek bölgeyi bombardıman altına aldı. Operasyon havadan ve karadan genişleyerek devam ediyor. Teröristlerin etrafı kuşatılmaya çalışılıyor.