Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 düzensiz göçmen yakaladı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkiinde ağaçlık alanda, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDISaat 03.00 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 62 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında 7 çocuk ile 1 kadının da bulunduğu 62 kişi, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.