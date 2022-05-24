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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde komutanlarla sınır hattına gitti.

Ekleme: 24.05.2022 - 13:11 Güncelleme: 24.05.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan
Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor
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