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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Ekleme: 24.05.2022 - 10:37 Güncelleme: 24.05.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
MHP lider Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur.

Bu yoldan dönemeyceğiz. Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ama fiyat artışlarının önünü arkasını incelememiz gerekiyor.

Dikkatinizi çekiyorum, FETO bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasını istiyorlar.

Vatandaşlarımızı mağdur hale getiren, soğandan patatese peynirden yumurtaya kadar fiyat etiketlerinmin kabarmasına yol açan kim yada kimler varsa suçludur. Sahnelenen kirli oyunun bir parçasıdır.

Kiralardaki dengesiz yükelişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuiyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir.

Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sopfrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
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