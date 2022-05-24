MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tokadı!

'BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ'Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur.Bu yoldan dönemeyceğiz. Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ama fiyat artışlarının önünü arkasını incelememiz gerekiyor.'FETÖ BU KUMPASIN ORTASINDA BULUNAN BİR MAŞADIR'Dikkatinizi çekiyorum, FETO bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasını istiyorlar.Vatandaşlarımızı mağdur hale getiren, soğandan patatese peynirden yumurtaya kadar fiyat etiketlerinmin kabarmasına yol açan kim yada kimler varsa suçludur. Sahnelenen kirli oyunun bir parçasıdır.'KİRALARDAKİ DENGESİZ YÜKSELİŞLERE SESSİZ KALAMAYIZ'Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz.'DENETİMLER SIKILAŞTIRILMALI'Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sofrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.Son dakika: Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan duygusal paylaşım! Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum Billur Kalkavan'ın son hali herkesi üzmüştü...Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan duygusal paylaşım! Son hali herkesi üzmüştü...CHP, İP ve diğer ortakların buluşması beyhudedir. Türkiye bu sahte demokratlara inanmayacaktır. Dayanışmayla birlikte bu zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen, yalandan nemalananları mahğlup edeceğiz.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023 aynı zamanda, istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir.'BU GURUR DUYULACAK BİR DURUMDUR'Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah kendi çıkarını devletin çıkarından üstün görmemiştir. Abdulhamit Han'ı sömürgeciler, casuslar sevmez. Türk ve İslam Düşmanları hiç sevmez. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.