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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Yazılı mutabakat istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek üzere Filistin’e geldi.

Ekleme: 24.05.2022 - 13:20 Güncelleme: 24.05.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Yazılı mutabakat istiyoruz
Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere Filistin’deyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız.

Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz.

İsveç ve Finlandiya'dan heyet bugün geliyor, görüşmeler yarın başlayacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Filistin sorunu ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri'nin de katılacağı dörtlü toplantı olabilir.
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