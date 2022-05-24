  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı hem tecavüz girişimine maruz kaldı hem de evinde alıkonulup darbebildi. Genç kadın yalnızca birkaç kez selamlaştığı kişi tarafından asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülendi.

Ekleme: 24.05.2022 - 12:33 Güncelleme: 24.05.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...
Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar'ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip, kolunu kırdı.

Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı. Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar'ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti.

Kadın da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi. Uyarlar, bunun üzerine zanlıdan şikayetçi oldu.

Zanlı da kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi olunca Fide Uyarlar hem şüpheli hem de müşteki oldu. Olay uzlaşmaya gidince kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında zanlı ile uzlaştı. Ancak zanlı uzlaşmasına rağmen 22 Mayıs günü genç kadının evine yan tarafının balkonundan girip, Uyarlar'ı darp edip taciz etti.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Sabaha kadar evde kalıp kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Bu anlar ise kadının evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Genç kadın, zanlı kaçtıktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek şikayette bulundu. Zanlı da polis tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Uyarlar, yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatarak, 'Bu bana yaptığı üçüncü darp vakası. Daha önce 1 hafta boyunca evimde beni hapsetti ve telefonlarıma el koydu. Daha sonra 1 ay ortalıktan kaybolmuştu. Uludağ'a gittim, orada düşüp bacağımı kırdım.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Evde yürüteçle yürüyordum, gece 00.30'da içkili bir şekilde kapıma geldi. Gece 00.30'dan sabah 06.30'a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladı. Bununla iyilikle konuştum tamam sen git, şimdi ailem gelecek dedim ve gitti. 1 hafta sonra benden uzak durması şartıyla uzlaşma imzaladım.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Maalesef, bende kalıcı bir iz, yara ya da sakatlık bırakmaz ise içeriye atılmıyormuş. O nedenle ben bu uzlaşmayı imzalamak zorunda kaldım. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın' dedi.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uyarlar, dün akşam 18.30 gibi, şahsın balkonundan evine girdiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

'Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra çırılçıplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Bunları yaparsan hakkında kullanacağım deyince vazgeçti. Beni ailemle tehdit ediyor, mermi manyağı yapacakmış. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın, tek suçum istemiyorum demek.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Ben kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheli o ise mağdurmuş. Bu kişi ruh hastası, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi değil takıntı haline getirmiş.

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Bu kişi gidecek içeride birkaç ay yatacak daha sonra çıkınca yine gelip beni öldürene kadar uğraşacak. Beni döverken yalvarıyordum, ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu öldür beni artık dedim artık. 'Seni öldürmeyeceğim süründüreceğim' dedi.'
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu
CHP'li İBB'nin terör destekçisi seviciliği! Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek!
Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Konut kredisi başvuruları başladı mı ve hangi bankalar verecek?
Aliyev Başkan Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi! Türkiye'de dört ili ihya edecek koridor açılıyor!
15 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Kritik görüşmeler bugün ve yarın...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tokadı!
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
Zelenski: Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşürüm
44 ilde yasadışı bahis operasyonu!
https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/asgari-ucret-zammi-son-durum-2022-asgari-ucrete-ek-zam-gelecek-mi-temmuz-ayinda-mi-ve-ne-kadar-olacak
İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat
6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor!
HDP'den Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
Türkiye rekor üstüne rekor kırdı! İhracat ateşi Anadolu’da yanıyor
27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!