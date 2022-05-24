  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Külliye'de kritik toplantı! Göç meselesi masada!

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi politikası masaya yatırıldı.

Külliye'de kritik toplantı! Göç meselesi masada!
Ekleme: 24.05.2022 - 19:04 Güncelleme: 24.05.2022 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Külliye'de kritik toplantı! Göç meselesi masada!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kurul üyelerinin, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldığını bildirdi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı belirten Altun, Kurul üyelerinin, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulunduklarını ifade etti.

Kurul üyelerinin, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdiklerini kaydeden Altun, 'Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etmiştir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir. Cumhurbaşkanımız medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini ifade etmiştir' açıklamalarına yer verdi.

Rusya ve ABD sözünü tutmadı! Askerlerimiz sahaya indi!
Ukrayna'dan flaş açıklama: O bölgeyi kaybettik!
Külliye'de kritik toplantı! Göç meselesi masada!
Türkiye'nin NATO tavrı! Masada 5 talep!
Muhalefette adaylık tiyatrosu!
CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!
Utanırlar mı acaba? Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı!
Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
4 şehit 4 acı dolu ev! Şehitlerin baba ocaklarında yas var!
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi
İSKİ’de büyük skandal! 2 milyar TL’lik su kayıp
1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü
https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/24/isvec-ve-finlandiya-heyeti-ankaraya-gelecek
Bakan Varank: 150 kişi uzay başvurusunu tamamladı
Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir