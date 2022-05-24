Kılıçdaroğlu videoyu paylaştı, AKP'li isimler konuşmak için sıraya girdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, iktidarın yurt dışına kaçmak için planlar yaptığını öne sürmüş, ''Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Erdoğan, yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar, bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla, yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden, o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar'' ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu'nın videoyu yayınlamasının hemen ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, jet hızıyla A Haber canlı yayınına çıktı.Kılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıKılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıÇelik burada yaptığı açıklamalarda, ''Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir'' ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklamaları şöyle:''Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor, demokrasiyi hedef alıyor. Diyor ki ABD'de vakıf kurmaya çalışıyorlar. TÜRGEV'den bahsediyorlar. Bu o ülkenin hukuk kurallarına göre kurulmuş. Son derece şeffaf. Hangi faaliyetleri yaptığını bütün dünyanın bildiği, öğrencilerin FETÖ'nün ağlarına düşmesinler diye kurulmuş organizasyonlar. Açık yapıları, illegal yapılarmış gibi ortaya koyup hedef gösteriyor.Bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde.Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve iftira siyaseti bu siyaseti yaptıranların çöküşüne neden olur.Yabancı ülkede okul açılmış, yurt açılmış. Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir.Kılıçdaroğlu vesayet zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur. Siyasetin dilini bu şekilde sertleştirmek istiyorsa, bizim dilimizin ne kadar sertleşeceğini tahmin bile edemez. Aileleri de işin içine koyduğumuzda neyi sakınacağız? Çık siyasi kapasite ile konuş, biz sana ne cevaplar veriyoruz.Aile kavramının bu kadar sistematik olarak hedef koyulması, ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken cevabı verecekler. Sonra diyorlar: Neden kutuplaşıyoruz? ''Çelik'in ardından AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da aynı yayına bağlandı.Kurtulmuş şöyle konuştu:''Kılıçdaroğlu'nun üslubu ibreti alemdir. Sürekli nefret dilini kullanan bir tavur içerisinde görüyoruz. Bu tarz siyaseti kirleten bir dildir.Tamamen FETÖ vari bir söylemdir. Yaptıkları ile FETÖ'ye hizmet ediyorlar. Bizim siyaset geleneğimizde böyle bir şey yok. Türkiye'de geçmiş dönemlerde rakip siyasi partiler oldu. Ama böyle bir dilin kullanıldığı hiç hatırlamıyoruz. Bu dil sahibine zarar verecek bir dildir.Bu deli saçması sözler, cevapsız bırakılmayacaktır. Halkı kışkırtmak isteyen edepsiz bir dille karşı karşıya kaldık. Bu dilin altında kalmayacağız. Yazıktır, ayıptır. ''Kurtulmuş'un ardından sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a geldiDağ, şunları söyledi:''Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirilmesinin diyetini ödüyor. Kılıçdaroğlu, FETÖ sözcülüğü yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu yıllarca öncede benzer işler yaptı. Son bir senedir çekmiş olduğu videolarla toplumda bir huzursuzluk ortamı yaratma çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye siyasetine yakışmıyor.Türkiye siyasetinde bugün rakipler var, yarın da olacaklar. Ama bu rakipler, birbirini eleştirirken belli bir üslup seviyesi ile bunları yaparlar. Ama ortada edepsizlik, terbiyesizlik var. Bunun sebebi aralarındaki adaylık mücadelesi midir, bilemiyorum. Ben bunu FETÖ'nün Kılıçdaroğlu da ne istediyse yapma gayreti olarak görüyorum.Bunu siyaset kabul etmez. Bizim yapmamız gereken de siyaseten ve hukuken karşılık vermektir.''Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da A haber yayınına katılarak açıklamada bulundu.Altun şunları kaydetti:'Bu tür tehdit dili Türkiye siyasetinin dilini bozmaktadır. Muhalefetin de çaresizliğini göstermektedir.Cumhurbaşkanımız bu tür yalanlara karşı gereken hukuk mücadelesini verecektir.'